O episódio foi provocado pela rutura de um satélite russo. A ameaça pode continuar por mais alguns dias e continuar a interromper os trabalhos dos astronautas.

Sociedade 2 min.

Espaço

Chuva de lixo espacial força astronautas a regressar às cápsulas

Ana B. Carvalho O episódio foi provocado pela rutura de um satélite russo. A ameaça pode continuar por mais alguns dias e continuar a interromper os trabalhos dos astronautas.

O lixo espacial em órbita da Terra obrigou sete astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) a interromper os trabalhos no exterior e a regressar às cápsulas. Atualmente encontram-se na ISS quatro americanos, um alemão e dois russos.

Na segunda-feira o Comando Espacial dos EUA alertou para um campo de destroços em órbita, que teve origem na rutura de um satélite, noticiou a Associated Press (AP). Segundo as autoridades americanas, a Rússia terá testado um míssil anti-satélite contra um dos seus próprios satélites, o que gerou os destroços e a disrupção no 'espaço exterior'. Os americanos consideram ainda que o ato revela a hipocrisia russa, que se tem revelado contra o armamento no Espaço.

A situação fez com que os cerca de 20.000 destroços se aproximassem da estação espacial em órbita e obrigou que os astronautas tivessem de fechar e reabrir vários compartimentos, incluindo o laboratório europeu, a cada 1h30, até à altura de recolha para dormir. O astronauta alemão Matthias Maurer foi mesmo aconselhado a mudar o seu saco cama do laboratório europeu para um local mais seguro para passar a noite.

Metz vista do Espaço O astronauta francês, original de Rouen, tem publicado na internet várias fotografias de diferentes cidades desde que iniciou a nova jornada espacial em abril.

"Estamos a trabalhar ativamente para caracterizar o campo de detritos e continuaremos a assegurar que todas as nações que exploram o espaço tenham a informação necessária para manobrar os satélites em caso de impacto", afirmou o Comando Espacial dos EUA numa declaração divulgada pela AP.

Mas os astronautas não parecem ter sido impactados pelo ato. Mark Vande Hei, da NASA, chamou-lhe "um dia louco mas bem coordenado", ao desejar boa noite ao Controlo da Missão.

Também a agência espacial russa Roscosmos confirmou o sucedido e confirmou que tudo estava bem com a tripulação. "Amigos, tudo está normal connosco", escreveu o russo Anton Shkaplerov, comandante da estação espacial russa.

Hipocrisia russa

"O comportamento perigoso e irresponsável da Rússia põe em risco a sustentabilidade a longo prazo do espaço exterior e demonstra claramente que a [pretensão] da Rússia de se opor ao armamento do espaço é hipócrita e desonesto", considerou o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price aos jornalistas na segunda-feira. Citado pela Al Jazeera Ned Price afirmou que o míssil russo gerou mais de 1.500 peças de "destroços orbitais rastreáveis".



O Reino Unido também já condenou o ato. "Este ensaio destrutivo de mísseis anti-satélite da Rússia mostra um completo desrespeito pela segurança, protecção e sustentabilidade do espaço", disse o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace numa publicação no Twitter.

Na semana passada, um fragmento de um velho satélite chinês, alvo de um teste de lançamento de mísseis em 2007, ameaçou "aproximar-se desconfortavelmente" da ISS. Embora mais tarde tenha sido descartado de ser considerado um risco, a NASA mandou a estação espacial deslocar-se de qualquer forma.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.