Alemanha. Colisão de comboio contra grupo de trabalhadores faz duas vítimas mortais

Um acidente na linha ferroviária em Hürth, perto de Colónia, fez duas vítimas mortais, avançou a Polícia Federal alemã nesta quinta-feira, 4.

De acordo com as investigações iniciais, um comboio colidiu com um grupo de trabalhadores, numa passagem de nível, avança o "Kölner Stadt-Anzeiger". O acidente aconteceu de manhã, perto das 11h, hora da primeira denúncia, avança a imprensa alemã.

Segundo uma porta-voz da ferrovia citada pela DPA, tratava-se do Intercity (IC) 2005, que viajava de Emden (Baixa Saxónia) para Koblenz (Renânia-Palatinado).

A linha férrea ficou interdita ao público.



















