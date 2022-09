Há indicações dadas ao 'staff' do hospital para não atender determinadas pessoas. Informação está a causar polémica.

CHL tem uma dezena de pacientes em "lista negra"

É uma informação que está a causar polémica. O Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), em Strassen, tem uma "lista negra" de pacientes.

De acordo com o Paperjam, trata-se de uma lista de cerca de uma dezena de nomes. São pessoas que não podem entrar livremente no estabelecimento hospitalar por terem, no passado, "ameaçado ou agredido verbal ou fisicamente, de forma repetida e extrema, o pessoal do CHL". Os incidentes terão acontecido sobretudo no serviço de urgências.

De acordo com o site da revista, a direção assegura que se trata apenas de proteger o pessoal e que a lei sobre os direitos dos pacientes está a ser respeitada. Os responsáveis recusam-se a falar em "lista negra", dizendo que se trata de uma "monitorização informática das pessoas" em causa.

A direção do CHL justifica a medida com "o forte aumento dos casos de violência, tanto física como verbal de pacientes contra médicos e outros profissionais de saúde".

Mesmo assim, a medida está a chocar o pessoal do hospital. Segundo a Paperjam, se um dos cidadãos em questão se apresentar na receção de um dos hospitais do grupo, os colaboradores têm indicação para não proceder a qualquer marcação, sem mais explicações. O mesmo se aplica se a pessoa em questão estiver a acompanhar uma criança. Em caso de urgência, caberá ao médico decidir se o paciente deve receber ali o tratamento ou não.

Ainda segundo o CHL, citado pelo Paperjam, as pessoas inscritas na lista foram avisadas por correio. No entanto, não podem nem aceder, nem modificar os seus dados. Será a administração que tomará a iniciativa de riscar um nome da lista passados dois anos. Segundo o hospital, o procedimento respeita a lei sobre os direitos e obrigações dos pacientes. Para qualquer tratamento, além das urgências, os pacientes que integram a lista devem dirigir-se a outro hospital no Luxemburgo.

