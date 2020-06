O processo de pesquisa deverá arrancar em Setembro deste ano.

China vai começar a procurar vida extraterrestre

Um cientista que lidera a Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) da China disse que o enorme telescópio esférico de quinhentos metros, conhecido como FAST, lançaria "oficialmente" a sua procura em Setembro deste ano, segundo o Science and Technology Daily. O projecto arrancou em meados da década de 90, mas demorou duas décadas a ser concluído. A construção efectiva do FAST começou em 2011 e foi concluída com a sua inauguração a 25 de Setembro de 2016. No entanto, a aeronave só entrou oficialmente em serviço em Janeiro último, após anos de testes. Desde Janeiro, de acordo com os meios de comunicação chineses, os cientistas tiveram ainda de fazer vários ajustamentos. É actualmente o maior, mais sensível e poderoso radiotelescópio de um só elemento do mundo. Localizado perto da aldeia de Dawodang, a 170 km da Guiyang, FAST tem um diâmetro de quinhentos metros. Tem muitas tecnologias avançadas que podem eliminar interferências, ordenar os sinais que recebe e identificar sinais que possam vir de outro sistema solar, de acordo com um artigo publicado em Março.

O Governo chinês anunciou que a FAST entrará oficialmente na fase de actividade em Setembro deste ano. Concentrar-se-á na procura de sinais extraterrestres e tentará determinar a sua origem.

No entanto, não devemos esperar resultados imediatos. O processo em que se baseia o FAST continua a ser aleatório e impreciso. O telescópio deverá continuar a melhorar ao longo dos próximos anos. A procura destes sinais não deve ter impacto nos outros projectos conduzidos pelas equipas no local, segundo um dos líderes científicos. O FAST não será utilizado apenas para procurar e detectar sinais extraterrestres. No coração de muitos outros projectos espaciais ambiciosos, está actualmente a ser utilizado para observar pulsares (objectos astronómicos) e para detectar moléculas interestelares que podem fornecer informações sobre a formação do universo.

