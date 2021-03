Missão que visitou o país asiático deve publicar relatório nas próximas semanas.

Sociedade 2 min.

China. Explorações de animais exóticos são a causa mais provável da pandemia

Missão que visitou o país asiático deve publicar relatório nas próximas semanas.

As explorações de animais exóticos no sul da China são a fonte mais provável da pandemia, afirmou o ecologista Peter Daszak, que faz parte da missão da Organização Mundial de Saúde (OMS) que investiga as origens da SRA-CoV-2 no país asiático.

Numa entrevista à rádio norte-americana NPR, os especialistas da OMS encontraram novas provas de que estas quintas forneciam animais ao mercado Huanan na cidade de Wuhan, onde a nova doença foi detetada pela primeira vez.



Daszak, presidente da organização não governamental EcoHealth Alliance, explicou que, antes da pandemia, este setor pecuário prosperava e era encorajado pelo governo como uma forma de tirar a população rural da pobreza.

"Em 2016, [os chineses] tinham 14 milhões de pessoas empregadas em propriedades com vida selvagem e era uma indústria de 70 mil milhões de dólares", explicou o investigador. Contudo, em fevereiro de 2020, Pequim anunciou subitamente o seu encerramento e ordenou aos empregados que "se livrassem" dos animais.

As autoridades "emitiram uma declaração dizendo que iriam deixar de criar animais selvagens para se alimentarem" e "enviaram instruções aos agricultores sobre como eliminar os animais em segurança - enterrando-os, matando-os ou queimando-os - de modo a não espalhar a doença", continuou.

Daszak e os seus colegas da OMS que visitaram a China no início deste ano acreditam que as quintas na província de Yunnan, no sul da China, ou na vizinha Myanmar, podem ter contribuído para o salto do coronavírus de um morcego para algum tipo de animal selvagem e depois para os seres humanos.

Daszak observou também que a reação apressada das autoridades chinesas lhe parece ser um sinal claro de que Pequim também suspeitava (pelo menos já em 2020) que estas explorações agrícolas poderiam ter sido a fonte do surto.

Espera-se que a OMS apresente um relatório nas próximas duas semanas com algumas das conclusões dos investigadores. O mais importante, concluiu Daszak, é identificar que espécies e que exploração agrícola - das muitas que foram promovidas no sul do gigante asiático - se tornaram a ligação entre os morcegos e os humanos.

Uma equipa de especialistas internacionais liderada pela OMS chegou em meados de janeiro à cidade chinesa de Wuhan, onde ocorreu o primeiro surto conhecido de SRA-CoV-2. A missão, composta por especialistas dos Estados Unidos, Austrália, Rússia, Alemanha, Japão, Reino Unido, Holanda, Qatar e Vietname, tinha como objetivo investigar as origens do coronavírus.

Durante a missão, os investigadores reuniram-se com médicos chineses e realizaram entrevistas tanto com o instituto de investigação como com o pessoal hospitalar e residentes locais. Visitaram também o hospital que tratou os primeiros pacientes com covid-19 e o mercado de carne e marisco de Wuhan.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.