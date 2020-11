Está agora proibida a entrada de viajantes oriundos da Bélgica, mas também do Reino Unido.

China bloqueia entrada a pessoas da Bélgica

Ana Patrícia CARDOSO Está agora proibida a entrada de viajantes oriundos da Bélgica, mas também do Reino Unido.

Um ano após o surgimento dos primeiros casos na província de Wuhan, a China continua a tomar medidas para conter o coronavírus, sobretudo no que toca a possíveis casos vindos do exterior. Com 20 casos oriundos de fora do país nas últimas 24 horas, o país asiático voltou a restringir a entrada de pessoas vindas de locais onde a situação pandémica está a piorar, nomeadamente na Europa. É o caso da Bélgica e Reino Unido.

Desde esta quinta-feira os viajantes vindos destes dois países estão interditos de entrar na China, numa altura em que a Bélgica registou uma média de 14.235 novos casos diários, na última semana. O Reino Unido continua a registar novos máximos diários, com 492 mortes atribuídas à covid-19 esta quarta-feira, um novo máximo desde meados de maio, e 25.177 novas infeções.

As embaixadas chinesas em países como França, Estados Unidos, Alemanha, Singapura e Canadá também anunciaram um aumento nas restrições de acesso ao território chinês, mas sem proibição de entrada.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.