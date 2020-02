Maiores de 60 anos e trabalhadores que recebam menos de 278 euros por mês ficam isentos. Debaixo de contestação, o ministro da Saúde diz que a medida vai evitar a corrida aos hospitais e centros de cuidados primários.

Chile vai cobrar o equivalente a dois dias de trabalho para despistar Coronavírus

Maiores de 60 anos e trabalhadores que recebam menos de 278 euros por mês ficam isentos. Debaixo de contestação, o ministro da Saúde diz que a medida vai evitar a corrida aos hospitais e centros de cuidados primários.

No Chile, despistar a doença que a comunidade científica apelidou de Covid-19 pode custar dois dias de trabalho. A partir desta sexta-feira, recorrer a um hospital ou a um centro de saúde para realizar estes exames médicos significa desembolsar, no máximo, 20 mil pesos, o que equivale a cerca de 23 euros.

Maiores de 60 anos e trabalhadores que recebam menos de 278 euros por mês ficam isentos. A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde para evitar a corrida da população aos hospitais, numa altura em que o coronavírus já chegou, por exemplo, ao Brasil e ao México.

"Al ser codificado por @Fonasa, se fijará un precio máximo de $20.000 para el examen (de #COVID19) y será publicado el decreto en el diario oficial para todos sus beneficiarios y que arrastra su cobertura para Isapres", anuncia ministro @jmanalich pic.twitter.com/9RmSe3frRh — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 27, 2020

"O custo para o Estado chileno é de 12 mil pesos [cerca de 14,7 dólares ou 13,37 euros] por teste. O preço que alguns estabelecimentos de saúde privados estabeleceram para este exame é até 10 vezes superior esse valor de custo", justificou-se o ministro da Saúde, Jaime Mañalich. "É uma situação propícia ao abuso, que não pode ser permitida", acrescentou.

A quantia máxima fixada em 20 mil pesos chilenos para o teste do coronavírus representa o equivalente a dois dias de trabalho para milhares de cidadãos, de acordo com o salário mínimo mensal do país, que até o momento é de 301 mil pesos, o que equivale a 336 euros mensais.

Esta sexta-feira, o país comunicou que nenhum dos sete casos suspeitos de coronavírus se confirmou.

Há 5 meses debaixo de protestos que denunciam as dificuldades em aceder aos cuidados de saúde, à educação e até à àgua potável, o governo liderado por Sebastián Piñera está a ser alvo de críticas nas ruas e nas redes sociais.

Qué?

Cobrarán 20 lucas por el examen del Coronavirus?

Y si no tienes plata qué? Te dejarán aislado eternamente?



Y se quejan por que seguimos protestando. #YoApruebo — Segalowitz (@ElAsnoEnBote) February 27, 2020





Con las 20 lucas del examen del Coronavirus, quedó claro que la salud nunca fue un derecho, es un privilegio en este país de mierda. Por eso y muchas otras cosas más #YoApruebo — El negro Gino, sípo apruebo :) (@gino_j_simpson) February 28, 2020





Lo van a tener aislado hasta que junte las 20 lucas para el exámen. https://t.co/uoWqZMx4kz — Hipokinético (@Hipokinetico) February 27, 2020





Weón, por una alza de 30 pesos del pasaje del Transantiago empezó todo esto, después no digan que los políticos de derecha no son weones. Digo, compara 30 pesos con 20 lucas Porfi a salir a la calle uwu lkdhsa #YVaAQuedarLaCaga — Deeer (@Deeer8I) February 27, 2020





20 lucas para detectar jn virus que puede ser pandemia mundial, eso con fonasa, sin ella es otro cuento... Más crudo.



Aquí es cuando me entra una rabia por los weones que votaron por Piñera... "Es que es empresario, sabrá manejar el país" — Duendecillo del bosque (@laftrache_) February 28, 2020

De resto e apesar da convulsão social chilena, o país é o primeiro a comunicar uma medida deste género.