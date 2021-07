O fuelóleo saiu de um velho tanque após as cheias na capital. O Alzette ficou poluído. A polícia está a apelar à prudência.

Cheias

Tanque de petróleo inundado polui o rio Alzette

Uma poluição no rio Alzette foi detetada num dos distritos da capital, este sábado 24 de Julho de 2021, no início da tarde. Segundo o relatório policial publicado esta manhã de domingo, vários habitantes de Beggen relataram a presença de um líquido da cor do arco-íris nas águas do Alzette. As descobertas iniciais indicavam que a poluição provinha das instalações da Arcelor.

Durante as recentes inundações no Grão-Ducado e países vizinhos, uma cave contendo um tanque de óleo combustível foi inundada. Uma mistura de água e de fuelóleo entrou então no rio devido a um sistema de esgotos descrito pela polícia como "obsoleto". A polícia do Grão-Ducado apela aos habitantes da zona, que viram as suas caves inundadas e poluídas por este mesmo fuelóleo, que não as esvaziem. Os afetados devem contactar a Administração de Gestão da Água (AGE) através do número de emergência 112 para limitar os danos ambientais.

