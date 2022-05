O mosquito tigre asiático é particularmente preocupante por causa das doenças que pode transmitir, como a dengue e o Zika. Já foi avistado nos países vizinhos.

Chegada do mosquito tigre asiático ao Luxemburgo "é inevitável"

Laura BANNIER O mosquito tigre asiático é particularmente preocupante por causa das doenças que pode transmitir, como a dengue e o Zika. Até agora, foi avistado em França, Alemanha, Bélgica e Países Baixos.

Embora as espécies invasoras ainda não tenham sido descobertas no país, é apenas uma questão de tempo até que se instalem. O mosquito tigre asiático é particularmente preocupante por causa das doenças que pode transmitir. Foi avistado em França, Alemanha, Bélgica e ainda mais a norte, nos Países Baixos.

O Luxemburgo está, assim rodeado por populações destes insetos, mas ainda resiste ao invasor. Mas por quanto tempo? Não muito mais, de acordo com Francis Schaffner, especialista nestes animais no Grão-Ducado.

Caçador de mosquitos está a vasculhar o país

Este investigador da Universidade de Zurique, especialista em entomologia médica e veterinária, vigia de perto os mosquitos invasores nos países europeus, e mais particularmente no Luxemburgo, a fim de evitar que estes se estabeleçam sempre que possível.

"Mais especificamente, eu giro o risco ligado às doenças transmitidas por insetos, trabalhando com a OMS e os Governos", explica. Há 37 anos que se interessa por mosquitos. Assim, quando o Grão-Ducado quis avaliar a situação e descobrir se certas espécies invasivas tinham feito residência no país, era natural que se recorresse ao perito francês. Francis Schaffner trabalhou em colaboração com Christian Ries, curador da secção de ecologia do Museu de História Natural e responsável pelo projeto. O objetivo dos dois especialistas era enumerar todos os mosquitos presentes no país, com vista a produzir um atlas destes animais exóticos, a pedido dos Ministérios da Saúde e do Ambiente.

As introduções pontuais são possíveis e podem passar completamente despercebidas. Francis Schaffner, investigador da Universidade de Zurique.

Vetor de doenças tropicais

"A ideia era ter uma espécie de estado zero sobre a presença de mosquitos invasores no país", resume Francis Schaffner. Esta foi uma tarefa de três anos, motivada pelo aparecimento do mosquito japonês, encontrado em Stolzemburg em 2018. "Estamos atualmente na fase final de redação deste relatório, que será publicado na revista do Museu de História Natural no prazo de três meses".

Este mosquito japonês, enviado por um particular para o museu, não é tão preocupante como o mosquito tigre. E com razão. "O japonicus morde principalmente animais e não é um bom vetor, ao contrário do mosquito tigre, que pode transmitir vírus se ele próprio estiver infetado", explica o investigador. A Chikungunya, dengue e o vírus Zika são doenças que pairam sobre as nossas cabeças com a chegada do inseto aos nossos países. "Todos os anos, estes vírus são reintroduzidos por viajantes".

Para caçar o mosquito tigre asiático, os dois peritos criaram uma técnica de vigilância muito específica. Longe dos pântanos ou da floresta, onde se podia esperar encontrar estes insetos, os investigadores instalaram o equipamento nas áreas de descanso das autoestradas. "Estes são verdadeiros pontos de entrada. Este mosquito segue as pessoas nos seus movimentos, pelo que é capaz de entrar num veículo sem ninguém prestar atenção, sendo assim transportado do sul da Europa, onde está bem estabelecido, para o norte. Uma migração também favorecida pelo aquecimento global.

As larvas de mosquito são encontradas na superfície de recipientes com água parada. Foto: Arquivo/Luxemburger Wort

As plataformas logísticas ferroviárias e rodoviárias, assim como o aeroporto do Findel também foram acompanhadas de perto. Os especialistas colocaram recipientes pretos com água, em cima dos quais foi colocada uma vara de madeira onde poderiam ser depositados os ovos. De duas em duas semanas, a instalação era mudada para verificar se tinham sido postos ovos. Em 2019 e 2020, este dispositivo não detetou quaisquer vestígios do mosquito tigre.

Alerta para as águas paradas

Apesar da ausência até à data, não há motivo para celebração, adverte Francis Schaffner. "As introduções pontuais são possíveis e podem passar completamente despercebidas. É impossível procurar em todo o lado e ao longo de toda a estação. Este poderia ser o caso, por exemplo, se um viajante transportar o inseto no seu carro e conduzir diretamente para casa sem passar por uma área de serviço na autoestrada. "Não há dúvida de que este mosquito será introduzido em algum momento, é inevitável".

O mosquito tigre asiático inseto gosta particularmente de água estagnada artificial, que pode ser estar em baldes ou regadores, por exemplo. "Estes mosquitos sobrevivem particularmente bem em ambientes urbanos, e é por isso que a primeira alavanca de ação contra a proliferação destes mosquitos é uma campanha de informação", diz o investigador.

Como prevenir a proliferação

Ao limitar ao máximo a estagnação da água no jardim, as hipóteses do inseto se instalar são consideravelmente reduzidas. Tanto mais que a espécie tem uma adaptabilidade particular e pode sobreviver em condições cada vez mais temperadas.

Para evitar uma proliferação problemática, Francis Schafner aconselha a vigilância passiva, que consiste num sistema de alerta que utiliza uma aplicação - Mosquito Alert -, já utilizada noutros países. Cada residente pode relatar ter visto um mosquito que parece invulgar, usando uma fotografia. "Como representante do Luxemburgo, se alguém utilizar o pedido de Alerta de Mosquito, recebo um alerta, valido a foto e envio feedback à pessoa, bem como à Direção de Saúde", explica o investigador.

Tal sistema permitiria controlar a instalação do mosquito tigre em tempo real, ou mesmo atrasá-la, através de tratamentos específicos, a fim de limitar qualquer risco de transmissão do vírus. "Este plano de prevenção ainda não foi implementado no Luxemburgo, mas já existe noutros países europeus, tais como os Países Baixos, que conseguiram conter todas as introduções deste inseto, que muito regulares nos últimos 15 anos.

Várias técnicas podem ainda ser utilizadas para conter a sua proliferação. como o uso de BTI. Este larvicida biológico, quando derramado na água, elimina especificamente certas famílias de insetos, dependendo da sua dosagem. "Há também a técnica dos insectos estéreis, onde os mosquitos são criados e os machos são esterilizados. Uma vez libertados na natureza, os descendentes das fêmeas são estéreis, o que pode ter um impacto considerável sobre a população".

Tais procedimentos, no entanto, têm um custo que pode rapidamente somar-se a montantes impressionantes. "Portanto, a questão é quem está disposto a financiar tudo isto". Especialmente porque os larvicidas não estão necessariamente no mercado, uma vez que a legislação europeia regula estritamente os biocidas. "Cada país tem de dar uma autorização de comercialização, pelo que é necessário preparar o aspeto legislativo", continua o investigador.

E embora o mosquito tigre não tenha sido avistado pelos dois peritos, estes já conseguiram identificar cerca de trinta espécies presentes em território luxemburguês. Enquanto alguns mosquitos estão dentro do seu alcance normal, tendo já sido avistados nos países vizinhos, os especialistas encontraram algumas coisas interessantes. "Encontrámos espécies com uma distribuição tradicionalmente mediterrânica, que normalmente toleram climas relativamente amenos, tais como Uranotaenia ou Culex modestus, que se encontram no lado Remich". Os caçadores de mosquitos encontraram a maior diversidade no número de espécies de insetos na reserva natural particularmente húmida. Felizmente, no entanto, não há nada de inquietante neste momento.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)





