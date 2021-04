O Centro Hospitalar do Norte (CHdN) volta a restringir o acesso das visitas aos pacientes.

CHdN volta a limitar visitas. Exceções precisam de teste PCR negativo

Susy MARTINS

O Centro Hospitalar do Norte (CHdN) decidiu, mais uma vez, voltar a restringir as visitas aos pacientes o máximo possível devido à pandemia. A medida está em vigor desde 26 de abril, segunda-feira passada. Numa publicação recente nas redes sociais, a direção do centro escreve que "para garantir uma certa segurança aos pacientes, decidiu reduzir o número de visitantes no centro hospitalar".

No entanto, continuam a haver exceções nomeadamente na maternidade, cuidados intensivos ou ainda nos serviços que acompanham as pessoas em fim de vida. Para aceder a estes serviços os visitantes têm de apresentar um teste PCR negativo à covid-19, feito em menos de 48 horas antes da visita ou realizar um teste rápido no próprio CHdN.

Mesmo no caso dos acompanhantes o Centro Hospitalar do Norte está também a limitar as entradas, com exceção dos acompanhantes de crianças, pessoas com deficiência ou que estão dependentes de ajuda.

