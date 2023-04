A decisão vem na sequência da demissão dos sete especialistas do serviço no ano passado.

CHDN contratou três novos cardiologistas

O serviço de cardiologia do Centro Hospitalar do Norte (CHDN) acaba de recrutar três novos especialistas em substituição da equipa anterior, que anunciou a sua demissão em bloco no ano passado.

De acordo com o Virgule, os seis especialistas que em setembro anunciaram a sua intenção de rescindir contrato, não trabalham no hospital de Ettelbruck desde 1 de abril.

O recrutamento de novos profissionais, cujo processo já havia sido divulgado pela ministra da Saúde, foi confirmado aos microfones da rádio 100,7 pelo diretor do CHDN.

Novo regulamento do serviço de permanência

Jean-Marc Cloos, que assumiu o cargo em janeiro, disse também que o objetivo do hospital é contratar mais dois cardiologistas, além de implementar melhorias nas condições de trabalho dos médicos.

Estas últimas deverão refletir-se num novo regulamento do serviço de permanência, que segundo o diretor do CHDN deverá tornar-se algo mais concreto ainda antes das eleições legislativas.

Uma das questões centrais da discussão é a existência de "flexibilidade por parte dos hospitais para organizarem os turnos de forma diferente".

Recorde-se que, em novembro, o Ministério da Saúde assinou um acordo com a Federação dos Hospitais Luxemburgueses garantindo uma compensação pelo serviço de permanência.

