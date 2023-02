A belga Charlotte (nome fictício) perdeu quase 150.000 euros em dinheiro e objetos de valor após ser enganada por Ric Blum, o burlão octogenário que passou parte da vida no Grão-Ducado.

Charlotte perdeu 150.000 euros e uma vida. Mais uma vítima de um burlão que viveu no Luxemburgo

Charlotte (nome fictício), de Tournai, Bélgica, perdeu quase 150.000 euros em dinheiro e objetos de valor após ser enganada por um primo do falecido marido: Ric Blum, o octogenário que usou dezenas de pseudónimos para extorquir várias mulheres e que passou parte da vida no Grão-Ducado.

Por Tom Rüdell e Yannick Lambert

Quando o marido morreu, em 2011, Charlotte (nome fictício) tinha apenas 60 anos. O seu casamento tinha durado 40 e a vida do casal em Tournai, na Bélgica, estava preenchida. Tinham um filho adulto e netos. Financeiramente, o casal não tinha problemas. O marido tinha um bom emprego, ela também trabalhava em Bruxelas. Após o falecimento, todos cuidaram com emoção da viúva. Mas pouco a pouco, a rotina foi-se instalando e a sua vida era um pouco mais vazia, tal como a sua casa.

No entanto, um membro da família continuou a cuidar dela. O "primo Willy", da Austrália, primo do falecido marido, escrevia cartões de condolências, ligava frequentemente, perguntava como Charlotte se sentia sem Michel na sua vida. A viúva apreciava o cuidado: "Ele era muito amável e prestável", recorda. Após cerca de oito meses, em março de 2012, Willy veio visitá-la especialmente para lhe fazer companhia no seu período de luto, como dizia.

Natural da Bélgica, o homem tinha vivido na Austrália por mais de 50 anos e tinha dupla cidadania desde 1976. Era 12 anos mais velho que ela, mas parecia-se muito com o seu Michel. O plano era viver com ela e irem juntos para Bali. Mas o primo Willy desapareceu da noite para o dia e regressou à Austrália. Tirou à viúva o equivalente a quase 150.000 euros em dinheiro e objetos de valor. Um estratagema que domina e que já utilizou com várias outras mulheres solitárias.

A proposta de ir para Bali

O seu nome é Ric Blum, mas também é conhecido por Fernand Remakel e por Frédéric de Hedervary. Para a viúva do seu primo, chama-se Willy C. Embora tenha usado dezenas de nomes falsos ao longo das décadas, alguns dos quais foram legalmente registados em cartas de condução e passaportes na Austrália, Willy é o seu nome verdadeiro e C. o apelido da sua mãe - e do primo falecido.

2 Postal dirigido a Charlotte e Michel. Willy diz que está de férias com "toda a família" Foto: DR

Postal dirigido a Charlotte e Michel. Willy diz que está de férias com "toda a família" Foto: DR Postal de Bali, alegadamente de uma das viagens anteriores de Willy Foto: DR

Conhecemos a viúva enganada e o filho quase 11 anos mais tarde no norte da Bélgica. Charlotte não quer ver o seu nome verdadeiro nos jornais nem ser reconhecida nas fotos. Para além da sua família próxima, ninguém sabe o que lhe aconteceu.

Por isso vamos chamar-lhe Charlotte. O filho da viúva convenceu-a a falar com os jornalistas para que o golpista fosse chamado a prestar contas. Isto porque uma queixa à polícia belga em abril de 2012 não produziu quaisquer resultados: "Foi-nos dito que a Austrália não o extraditaria de forma alguma por este tipo de coisa."

Charlotte expõe a sua história cronologicamente, abertamente, em detalhe e com gentileza. O filho apoia-a, fornece detalhes e contexto. A entrevista dura quase três horas. Faz desde logo uma salvaguarda: ela e Ric Blum não tinham uma relação romântica ou sexual. Para as outras vítimas conhecidas, o casamento foi usado como um esquema clássico. Na Austrália, duas mulheres testemunharam sobre o mesmo método que levou à burla: encontro através de um anúncio, promessa de casamento, a ideia de um futuro comum "distante".

Ghislaine Danlois, de Bruxelas, contou em novembro de 2022, como Blum lhe falou em casar em Bali, e depois levá-la para a Austrália. Chegou a dormir na mesma cama que ele.

"Ele era apenas um amigo"

O caso de outra mulher com ligações misteriosas ao Luxemburgo desencadeou uma investigação internacional e acabou por levar Charlotte a falar com a imprensa. Há ainda uma vítima australiana, Marion Barter, que não pode testemunhar, desaparecida sem deixar rasto em 1997. Está em curso um julgamento na província de Nova Gales do Sul para determinar se está morta. Ric Blum já testemunhou e afirma não estar envolvido no desaparecimento da professora, embora admita ter tido um caso com ela.

Mas em Tournai, as coisas foram um pouco diferentes: "Não havia nada entre nós", relata Charlotte. "Ele era um amigo, era da família. Convidou-me a viajar, a sair um pouco. Eu tinha 61 anos e era viúva, porque não ir de férias com um membro da família?".

A 24 de fevereiro de 2012, Willy veio buscá-la à estação de Lille. Eles dão-se bem. Ela conhecia-o das histórias e dos postais que ele escrevia regularmente ao seu primo no Natal e nas férias. E tinha-o visto brevemente uma vez, em 1992, no funeral de uma das tias do marido. Mas ele tinha ido diretamente do cemitério para o aeroporto, de acordo com o testemunho de outra pessoa que lá estava nesse dia de que o Luxemburger Wort teve conhecimento. Esta última lembra-se em particular dos sapatos de pele de crocodilo de Ric Blum.

Charlotte explicou mais tarde à polícia: "Ele apresentou-se com um estilo cool". Mas acima de tudo, era eloquente, culto e bom ouvinte. Foi bom para ela tê-lo por perto. O facto de Ric Blum ser casado desde 1976 não era assunto entre eles, mesmo quando uma mulher da Austrália lhe ligou duas vezes: "Eu sabia que ele tinha filhos adultos. Ele disse-me que a filha era piloto. Nunca houve qualquer menção à sua esposa, por isso pensei que talvez fosse viúvo."

Ric Blum em frente à sala de audiências em 2022 Foto: 7News

Uma "reunião de negócios" sem regresso

O primo Willy depressa meteu mãos à obra. Era muito bem sucedido na Austrália, proprietário de uma casa na costa australiana e de outra em Bali. "Como sabia que eu já tinha imóveis, propôs-me investirmos os dois numa casa em Bali", lê-se na declaração de Charlotte à polícia. Poderiam viver lá juntos, andar entre a Bélgica e Bali e arrendar as casas o resto do tempo. Ela concordou.

O custo da casa era de 200.000 euros, cada um deveria pagar metade. Charlotte fez dois levantamentos de 50.000 euros numa filial da Fortis em Tournai e entregou os envelopes de dinheiro a Willy. Para completar a transação imobiliária, tinham de ir a Bali, o que também era motivo para umas boas férias, explicava Willy, que reservou bilhetes por um total de quase 3.000 euros. Charlotte avançou este montante.

A 23 de março, Willy apanhou o comboio da manhã de Tournai para Amesterdão sozinho. Iam encontrar-se no aeroporto de Schiphol. Quando chegaram a Bali, deram entrada no "Tama Nayu Cottage" em Seminyak. A casa que compraram em Bali, que obviamente não existia, não estava disponível no momento, segundo Willy. Alguns dias depois, o homem teve de sair sozinho à noite, para se encontrar com um consultor financeiro sobre a sua parte na compra da casa. Para compensar o dia de férias perdido, reservou a Charlotte um programa de bem-estar do hotel com direito a massagens e cabeleireiro. "Ele até me escolheu a cor do cabelo, eu não falava inglês", diz Charlotte, que agora tem cabelo grisalho como na altura. "E eu parecia um canário". O filho lembra-se: "Não reconheci a minha mãe no aeroporto."

Pode o Luxemburgo ser a chave para resolver caso de australiana desaparecida? Octogenário que foi proprietário de uma empresa no Grão-Ducado, usou dezenas de pseudónimos e admitiu ter sido preso pelo menos três vezes na sua vida pode estar envolvido.

São memórias que hoje podem pelo menos fazer sorrir mãe e filho. O fim é - claro - trágico. Willy não regressou da sua "reunião de negócios" a 29 de março. O dinheiro desapareceu. Foi com dificuldade que Charlotte conseguiu apanhar o seu voo de regresso: "Os meus bilhetes, passaporte e algum dinheiro estavam no cofre do quarto de hotel, mas ele é que tinha a combinação.

A 1 de abril, Willy escreveu um email ao hotel dirigido a Charlotte. Continha o código do cofre e uma "explicação": tinha levado o dinheiro porque o seu falecido primo Michel lhe devia também dinheiro - uma mentira grosseira, segundo Charlotte.

Willy C. não consta dos registos

Ainda assim, com a ajuda de um guia francófono, conseguiu reservar o seu voo e regressar a casa. A 7 de abril, estava de volta a Tournai, mas a história ainda não tinha acabado: joias caras, incluindo a sua aliança de casamento, bem como uma valiosa coleção de selos e uma coleção de moedas tinham desaparecido da sua casa - uma perda de cerca de 25.000 euros.

A 10 de abril, a mulher foi à polícia, mas as autoridades não encontraram nenhum registo sob o nome de Willy C. O filho de Charlotte recorda que, há alguns anos, um dos seus postais foi assinado "Ric de Hedervary" - por uma razão desconhecida.

O computador da polícia exibe algumas informações sobre este nome e outros, incluindo no caso de Ghislaine Danlois, de Bruxelas, em 2006. Charlotte comunicou à polícia um outro detalhe: Willy, que se interessava muito por moedas antigas ("ele sabia muito sobre elas"), tinha-lhe pedido para ir buscar uma série de moedas gregas e romanas antigas a um numismata em Bruxelas.

Foram encomendados no seu nome de solteira. Deu-lhe dinheiro, que muito provavelmente era dela, porque ela tinha ido ao banco. No dia anterior à sua partida para Bali foi recolher as moedas.

Conhece este homem? Ric Blum, o "homem de muitos nomes", tem ligações ao Luxemburgo que ainda não foram totalmente reveladas. Roubou a identidade de um cidadão luxemburguês e tem vindo a utilizá-la desde 1988. Foi provavelmente preso em Wiltz em 1976. De 1980 a 1983 viveu com a sua família em Itzig e esteve à frente de uma loja de móveis em Noertzange. Lembra-se de um homem chamado Roger Lauzoney, Ric West, Richard Lloyd Westbury ou Fredy David? Lembra-se das lojas "L'Européenne du Meuble" ou "Mobigros" na zona industrial de Noertzange, estrada de Kayl? Se for o caso, teremos todo o interesse em ouvi-lo(a), confidencialmente e sem compromisso: tom.ruedell@wort.lu ou yannick.lambert@luxtimes.lu.

Mais uma vez, surge a mesma questão que em novembro, quando Danlois contou a sua história: como é que uma mulher tão prudente e soberana, desta vez ainda na vida ativa, é enganada por estratagemas tão deturpados em poucas semanas?

As duas vítimas tinham em comum a viuvez, uma há muito tempo, a outra recentemente. E tinham chegado a um ponto nas suas vidas em que talvez se estivessem a perguntar o que iria acontecer a seguir.

"Mulheres vulneráveis de meia-idade"

O Ministério Público de Nova Gales do Sul colocou os pontos nos i's na audiência do caso Marion Barter: "Mulheres de meia idade e vulneráveis" eram o grupo-alvo de Ric Blum, de acordo com as acusações. Em Tournai, há que acrescentar que Blum já tinha sido introduzido, pelo menos indiretamente, na família, já que fazia parte da árvore genealógica. A porta estava aberta de par em par. O filho de Charlotte explica: "O meu pai falava muitas vezes do seu primo Willy na Austrália com grande gentileza. Mas eu nunca o tinha visto antes de 2012. Para mim, ele era como um fantasma. Mas alguém de quem o meu pai falava bem." Aparentemente isso era suficiente: "Ele tinha a vida muito facilitada".

Isto apesar do facto de o pai ter escrito um aviso nas suas histórias sobre o seu primo: Willy era um bom rapaz, mas devido a velhos problemas com a lei, já não lhe era permitido entrar na Bélgica. Não se sabe se houve realmente uma proibição de entrada. No entanto, a palavra "problemas" é um eufemismo: desde os anos 60, Ric Blum passou cerca de 10 anos na prisão por vários delitos de fraude em França e na Bélgica. Sob o nome de Roger Lauzoney, foi preso pelo menos uma vez no Luxemburgo em 1976. Mesmo quando era comerciante de móveis em Noertzange no início dos anos 80, teve sempre problemas com a polícia, recorda um antigo vizinho.

"Ele não queria ver ninguém na Bélgica, especialmente a sua família", recorda Charlotte. Na altura a mulher achou estranho, agora sabe porquê. Um pedido de comentário a Ric Blum sobre as recentes acusações dos editores do podcast "The Lady Vanishes", com quem o Luxemburger Wort está a colaborar neste caso, ficou sem resposta.

O caso Marion Barter: da Austrália ao Luxemburgo? Marion Barter, uma professora de 51 anos, deixou a Austrália em junho de 1997: demitiu-se, vendeu a sua casa e voou para Inglaterra. Desapareceu em outubro desse ano após a sua conta bancária ter sido esvaziada - talvez por ela própria, e regressou à Austrália pouco depois. Em maio, Barter alterou o seu nome para Florabella Remakel. Os documentos de entrada na Austrália em agosto de 1997 declaravam que era casada e dona de casa no Luxemburgo - onde até então não tinha qualquer ligação anterior. A mulher entrara em contacto, através de um anúncio, com Ric Blum, que viveu no Luxemburgo durante três anos e que se dava pelo nome Fernand Remakel - uma identidade roubada que provavelmente também usou com a professora. A filha de Marion, Sally Leydon, está a trabalhar com jornalistas do podcast "The Lady Vanishes" para chegar ao fundo do caso - é graças à sua tenacidade que a polícia não encerrou o caso depois de tanto tempo. A investigação na Austrália está a tentar determinar o paradeiro de Marion. Ric Blum foi chamado como testemunha. O Ministério Público de Nova Gales do Sul pede que a mulher seja declara morta. A decisão de prosseguir ou não com o investigação foi adiada.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

