A revista francesa de sátira Charlie Hebdo voltou a republicar os cartoons de Maomé que se acredita ter estado na origem dos atentados jihadistas às instalações da empresa que vitimaram 12 pessoas. Julgamento do ataque começa esta semana em França.

Charlie Hebdo volta a publicar cartoons de Maomé em véspera de julgamento

(AFP/CO)

"Tout ça pour ça" ("Tudo isso por isto", em português). Foi assim que a revista de sátira Charlie Hebdo fez esta terça-feira acompanhar os cartoons de Maomé, na véspera da abertura do julgamento do ataque à publicação, no qual morreram 12 pessoas em janeiro de 2015.

A publicação voltou assim a dar ênfase aos cartoons que motivaram os ataques às instalações da mesma. "O ódio que nos atingiu ainda lá está e desde 2015 que tem sofrido uma mutação ao longo dos tempos, a mudar de forma para passar despercebido e continuar calmamente a sua cruzada implacável", disse o editor do semanário Riss na edição que sai para as bancas dos jornais esta quarta-feira. A capa já está, no entanto, disponível online a partir desta terça e foi publicada na conta de Twitter da revista.

Face a este ódio e ao medo que o acompanha, "nunca iremos dormir. Nunca desistiremos", acrescentou. Os doze cartoons reproduzidos pela revista na primeira página foram publicados pela primeira vez no diário dinamarquês Jyllands-Posten a 30 de setembro de 2005. Em 2006 foram reimpressos pela Charlie Hebdo.

Nos desenhos o profeta usa uma bomba em vez de um turbante, e surge armado com uma faca ao lado de duas mulheres de preto. Para além destas caricaturas, a primeira página do próximo número da revista sob o título "Tout ça pour ça", reproduz também uma caricatura de Maomé assinado pelo caricaturista Cabu, assassinado no ataque de 7 de janeiro de 2015.

"Desde janeiro de 2015 que nos têm pedido frequentemente para produzir outros desenhos animados de Maomé. Sempre nos recusámos a fazê-lo, não porque seja proibido, a lei permite-nos fazê-lo, mas porque precisávamos de uma boa razão para o fazer, uma razão que faça sentido e acrescente algo ao debate", explicam os editores do jornal num artigo publicado na revista. A razão é o início do julgamento dos atentados à redação.

Ataque ao jornal em 2015 gerou onda de solidariedade impulsionada pelas redes sociais e a hashtag #JeSuisCharlie Foto: AFP

Julgamento de ataque à revista começa esta semana

A capa da publicação surge na semana em que começa o julgamento do ataque jihadista às instalações do Charlie Hebdo no qual morreram 12 pessoas a 7 de janeiro de 2015, incluindo os cartoonistas Cabu, Charb, Honoré, Tignous e Wolinski. Os ataques desencadearam um movimento de apoio sem precedentes ao jornal em França e no estrangeiro. A última banda desenhada de Maomé publicada pelo jornal tinha aparecido na primeira página no primeiro número após os atentados. Mostrava Maomé com a frase "Eu sou Charlie", acompanhado pela manchete "Está tudo perdoado".

Foto: AFP

"Reproduzir estes cartoons na semana do início do julgamento dos ataques de janeiro de 2015 pareceu-nos essencial", acrescentou a equipa da revista que acredita que os desenhos têm o valor de "prova" para os leitores e cidadãos no geral.

Ao ataque jihadista na redação do Charlie Hebdo seguiram-se os ataques que vitimaram uma mulher polícia em Montrouge e uma loja por volta da mesma altura. O julgamento dos ataques envolve catorze arguidos e durará até 10 de novembro em Paris.

Mural dos jornalistas do Charlie Hebdo que perderam a vida no ataque jihadista de 2015, em Paris. Foto: AFP

Alguns meses após a publicação inicial na Dinamarca, em 2005, as caricaturas tinham provocado manifestações violentas em vários países muçulmanos e a reimpressão pelo semanário francês valeu muitas críticas, tornando-o um potencial alvo dos jihadistas (movimentos terroritas islâmicos). A crítica não demoveu os editores da revista que voltaram a publicar novos desenhos entre 2006 e 2015, e mesmo após o ataque ao meio.

A representação dos profetas é estritamente proibida pelo Islão sunita. Ridicularizar ou insultar o profeta Maomé é punível com a pena de morte nos países regidos pela lei islâmica, a sharia.





