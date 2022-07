Transfronteiriços que trabalham na Função Pública no Luxemburgo não beneficiam das mesmas condições fiscais, em caso de teletrabalho, do que os trabalhadores do setor privado.

CGFP reivindica um dia de teletrabalho por semana para transfronteiriços

Susy MARTINS Transfronteiriços que trabalham na Função Pública no Luxemburgo não beneficiam das mesmas condições fiscais, em caso de teletrabalho, do que os trabalhadores do setor privado.

Esta situação levou o sindicato da Função Pública, CGFP, a ter esta semana uma reunião com a ministra das Finanças, para pedir mais equidade entre os dois setores.



Desde 1 de julho, que as condições que geriam o teletrabalho durante a pandemia da covid-19 foram abolidas. Desde então os transfronteiriços alemães podem trabalhar 19 dias por ano a partir de casa, os de França 29 dias e os da Bélgica até 34 dias.

Mas estes tetos máximos só são validos para o setor privado. Num comunicado, a CGFP sublinha que devido à dificuldade de encontrar alojamento a um preço razoável, também os funcionários públicos vão cada vez mais morar para os países vizinhos. Daí a importância de encontrar uma solução, também para estes trabalhadores.

Um dos pedidos é que todos os funcionários do Estado, que tenham a possibilidade de o fazer, possam usufruir de um dia por semana de teletrabalho.





