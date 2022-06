Número de famílias monoparentais sem filhos aumentou 28,5% numa década, segundo revela estudo do Eurostat.

Cerca de um quarto dos agregados familiares da UE inclui crianças

Número de famílias monoparentais sem filhos aumentou 28,5% numa década, segundo revela estudo do Eurostat.

As crianças fazem parte de quase um quarto dos agregados familiares da União Europeia (UE) mostra um estudo do Eurostat, publicado esta quarta-feira, 1 de junho, data em que vários países, como Portugal, assinalam o Dia Mundial da Criança.

De acordo com o gabinete de estatísticas europeu, no ano último ano, 24% dos 197 milhões de agregados familiares na UE tinham crianças a viver com eles.

Em termos gerais, a média de membros do total de agregados foi de 2,2 elementos por família.

Número de famílias monoparentais sem filhos aumentou 28,5% em 10 anos

Entre os agregados familiares com crianças, a maioria (49%) incluía uma criança, seguindo-se os agregados familiares com dois filhos, que representavam 39% e os que tinham três ou mais filhos, correspondentes a 12%.

O estudo do Eurostat refere ainda que, em 2021, cerca de 13% dos agregados familiares com crianças - ou seja seis milhões de agregados - eram constituídos por famílias monoparentais. Esta percentagem representava 3% de todos os agregados familiares (com e sem crianças).

Em contrapartida, o número de famílias monoparentais sem filhos, na UE, aumentou 28,5% entre 2009 e 2021.





