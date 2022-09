O novo ano letivo registou grande afluência às centenas de cursos do Instituto Nacional de Línguas (INL).

Cerca de 7.500 pessoas inscritas para aprender uma língua

O semestre de outono do ano letivo 2022/2023 arrancou na passada segunda-feira e os três espaços do Instituto Nacional de Línguas (INL), na Glacis, em Belval e em Mersch, já começaram a acolher cerca de 7.500 pessoas que se inscreveram nos cerca de 500 cursos de línguas existentes, de acordo com comunicado emitido esta sexta-feira pelo Ministério da Educação, Infância e Juventude e pelo INL.

Este ano, além do alemão, inglês, chinês, espanhol, francês, italiano, luxemburguês e neerlandês, o instituto de línguas oferece um curso de português em Belval. Além disso, foram acrescentados níveis mais elevados de neerlandês ao espaço da Glacis.

Ainda há vagas disponíveis

Foram disponibilizadas aulas piloto de inglês em regime e-learning e em dois cursos, um normal e um vocacionado para negócios, estando incluída uma aula preparatória para o exame IELTS (International English Language Testing System).

Ainda há vagas em cursos de todas as línguas e qualquer adulto pode inscrever-se, mas antes deverá fazer um teste de nível on-line e uma entrevista de admissão por forma a ser colocada na turma certa.

Todas as informações estão disponíveis no site do INL, onde é possível igualmente fazer as inscrições.

