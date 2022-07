Estatísticas não são fiáveis, visto não terem em conta os abortos realizados diretamente num médico ou hospital.

Interrupção voluntária da gravidez

Cerca de 500 abortos realizados no Luxemburgo em 2021

O Planeamento Familiar tem conhecimento de 516 abortos realizados no ano passado. Destes, uma dezena foi feita no estrangeiro. Se houve mais, fora do acompanhamento daquele serviço, esses dados não são conhecidos.

De acordo com o relatório anual do serviço, 507 Interrupções Voluntárias da Gravidez (IVG) foram feitas no Luxemburgo e nove no estrangeiro. Do total de abortos – 516 – de que o Planeamento Familiar tem conhecimento, 449 foram realizados pelo próprio serviço, tratando-se aqui de IVG através de medicamento (até às 7 semanas de gravidez).

Os dados da estrutura revelam também que, em média, as interrupções foram feitas por volta das quatro semanas de gravidez. No total, em 2021, 601 mulheres entraram em contacto com o Planeamento Familiar na sequência de uma gravidez indesejada, sendo que 579 marcaram uma consulta para pedir uma IVG.

Catorze decidiram prosseguir com a gravidez, ao passo que 565 confirmaram o pedido de IVG. Destas últimas, 49 acabaram por não realizar o aborto nas estruturas daquele serviço de planeamento familiar. Em causa terão estado abortos espontâneos, gravidezes ectópicas ou simplesmente uma mudança de opinião, indica a estrutura.

De acordo com o relatório, o Planeamento Familiar praticou 5.570 IVG medicamentosas desde 2008, ano a partir do qual passou a poder realizar a intervenção.

Mas estes são apenas os dados dos abortos de que o Planeamento Familiar tem conhecimento, isto é, casos de mulheres que recorreram aos seus serviços. Qualquer eventual IVG feita sem que tenha havido um contacto com o serviço não entra nestas estatísticas.

