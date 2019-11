Há mais de 25 mil diabéticos no Luxemburgo, o que corresponde a cerca de 4% da população.

Cerca de 4% da população luxemburguesa tem diabetes

Henrique DE BURGO Há mais de 25 mil diabéticos no Luxemburgo, o que corresponde a cerca de 4% da população.

De acordo com os dados avançados pelo Ministério da Saúde e pela Associação Luxemburguesa de Diabetes (ALD) - à margem do Dia Mundial da Diabete, que se assinala hoje -, 5,7% da população luxemburguesa contrai a diabetes ao longo da vida.

Na maior parte dos casos, trata-se da diabetes de tipo 2, com forte ligação ao excesso de peso e à má alimentação.

No mundo, e de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de diabéticos passou de 108 milhões em 1980 para 422 milhões em 2014, podendo mesmo chegar a 622 milhões em 2040.

A OMS prevê ainda que nos próximos 10 anos, a diabetes venha a ser a sétima causa de morte no planeta, como resultado do aumento do número de pessoas com excesso de peso ou obesidade.

Na Europa, 25% das pessoas com diabetes tipo 2 desconhecem que são portadoras desta doença. Uma despistagem tardia pode gerar complicações, alertam as autoridades, aconselhando o diagnóstico precoce como forma de controlar a doença e garantir uma melhor qualidade de vida ao doente.

Neste sentido, e por cá, vão ter lugar hoje várias sessões de informação e despistagem gratuitas.

Profissionais dos hospitais do grupo Robert Schuman vão estar no centro comercial La Belle Etoile entre as 11h e as 15h, enquanto o grupo de diabetes do Centro Hospitalar do Norte organiza, entre as 13h e as 17h, a mesma ação, nas suas instalações em Ettelbruck e Wiltz.

Já a Associação Luxemburguesa de Diabetes e a Sociedade Luxemburguesa de Diabetes promovem um ciclo de mini-conferências sobre o tema, no anfiteatro do Centro Hospitalar do Luxemburgo, em Strassen, entre as 17h e as 19h.

A diabetes é uma das principais causas de cegueira, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e amputação de membros inferiores.