Dados do Eurostat estão no centro de uma questão parlamentar da deputada Nathalie Oberweis, do déi Lénk.

Habitação

Cerca de 15% dos residentes no Luxemburgo vivem em habitações com más condições

Cerca de 15% dos residentes do Luxemburgo vivem em habitações com más condições. Em causa estão problemas como infiltrações e humidade, segundo dados do Eurostat que estão no centro de uma questão parlamentar da deputada Nathalie Oberweis, do déi Lénk.

O referido estudo mostra que 15,4% da população vive numa habitação com infiltrações no teto, paredes ou chão. Há quem viva ainda em casas com problemas de humidade ou em casas onde os caixilhos das janelas ou o próprio chão estão podres.



Para a deputada, trata-se "não só de uma situação muito grave em matéria de habitação no Luxemburgo, como também de uma violação da legislação em vigor sobre os critérios mínimos de salubridade, higiene, segurança e habitabilidade de habitações e quartos para arrendamento".

Na missiva dirigida ao ministro da Habitação, Henri Kox, a deputada quis obter mais informações quanto ao estudo e às medidas preconizadas pelo Governo para resolver a situação. Na reposta, o ministro começa por sublinhar o "carácter subjetivo" das questões, argumentando que os resultados do estudo assentam apenas nas respostas dos agregados e não numa avaliação do estado da habitação levada a cabo por peritos.

Na questão, a deputada queria também saber quantas habitações ou quartos foram encerrados à luz da lei, mas, segundo o ministro, esses dados não existem. Henri Kox indica que quer a lei quer o respetivo regulamento grão-ducal "terão de ser adaptados em breve", sem adiantar, no entanto, mais pormenores.



