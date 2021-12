A ação aconteceu em vários pontos do país, incluindo a capital e Esch-sur-Alzette.

Covid-19

Cerca de 100 pessoas sem-abrigo vacinadas no Grão-Ducado na semana passada

Nos dias 13 e 15 de dezembro, 102 pessoas sem-abrigo foram vacinadas contra a covid-19 no Grão-Ducado. A ação aconteceu em vários pontos do país, nomeadamente o abrigo noturno Abrigado, as instalações temporárias da Ação Inverno, junto ao Findel. As equipas móveis estiveram também na casa paroquial em Esch-sur-Alzette.

Durante os dois dias, 102 pessoas foram registadas para a vacinação, das quais 56 pessoas receberam uma primeira dose das vacinas BioNTech/Pfizer, Moderna ou Janssen (Johnson&Johnson).

Trinta e seis pessoas receberam uma segunda dose e dez tomaram a terceira dose de vacinas BioNTech/Pfizer ou Moderna. Nove pessoas sem-abrigo vacinaram-se também contra a gripe.

A ação foi feita foi levada a cabo pelas equipas móveis da Direção da Saúde, do Ministério da Família e da Grande Região.



