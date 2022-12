Depois de números historicamente baixos desde 2019, as mortes voltaram a aumentar este ano, devido à guerra na Ucrânia.

Cerca de 1.700 jornalistas mortos no exercício da profissão em 20 anos

De 2003 a 2022, 1.668 jornalistas foram mortos em todo o mundo, uma média de 80 por ano, de acordo com um balanço publicado esta sexta-feira pelos Repórteres sem Fronteiras, tendo o Iraque e a Síria dominado a lista dos países mais perigosos para a profissão.

"Com um total de 578 mortos em 20 anos, estes dois países devastados pela guerra representam por si só mais de um terço dos repórteres mortos", à frente do México (125), Filipinas (107), Paquistão (93), Afeganistão (81) e Somália (78). Os homens perfazem 95% dos que perderam a vida.

Nas últimas duas décadas, os anos mais "sombrios" foram 2012 e 2013, com "144 e 142 assassinatos de jornalistas, respetivamente, principalmente devido ao conflito na Síria", sublinha a RSF.

Estes picos mortais foram seguidos de "uma acalmia gradual e depois de números historicamente baixos a partir de 2019", disse a organização de defesa da liberdade de imprensa.

Mas o número de mortes começou a aumentar novamente em 2022, com 58 jornalistas mortos no decurso do seu trabalho, em comparação com 51 no ano anterior, devido à guerra na Ucrânia.

Mais jornalistas mortos em 'zonas de paz'

Oito jornalistas foram mortos desde a invasão russa em fevereiro, para além dos 12 jornalistas que foram mortos "nos 19 anos anteriores".

A Ucrânia é agora o segundo país mais perigoso da Europa, atrás da Rússia (com 25 mortos em 20 anos).

"Desde que Vladimir Putin chegou ao poder, as violações da liberdade de imprensa - incluindo as fatais - têm sido sistemáticas, como a RSF tem denunciado frequentemente, incluindo a emblemática liquidação de Anna Politkovskaya a 7 de outubro de 2006", disse a ONG.

Com oito mortes, a França ocupa o quarto lugar na Europa, atrás da Turquia, "devido ao massacre do Charlie Hebdo em Paris em 2015".

Numa escala global, embora a cobertura dos conflitos armados seja responsável por muitas mortes, nos últimos 20 anos "mais jornalistas foram mortos em 'zonas de paz' do que em 'zonas de guerra' devido às suas investigações sobre o crime organizado e a corrupção".

Com quase metade dos jornalistas mortos em 2022, o continente americano (México, Brasil, Colômbia, Honduras, etc.) é "inquestionavelmente o mais perigoso para os media de hoje", de acordo com a RSF.

