Grande Região

Cerca de 1.300 quilos de canábis apreendidos perto do Luxemburgo

Uma operação policial na semana passada levou à detenção de 1,3 toneladas de canábis em Metz e Hettange-Grande, na região francesa da Moselle.

As drogas foram apreendidas nestas duas cidades perto da fronteira com o Luxemburgo. Cinco pessoas foram interpeladas, três das quais foram presas.



Em comunicado de imprensa no sábado, a plataforma de jurisdição inter-regional (JIRS) de Nancy anunciou que tinha apreendido uma quantidade "recorde" de 1,3 toneladas de canábis em Metz e Hettange-Grande, a poucos quilómetros do Grão-Ducado.

As detenções tiveram lugar na quarta-feira passada. As autoridades apreenderam "bens" no valor estimado de 396.000 euros, acrescentou o tribunal.

Cinco pessoas interpeladas

Quatro das cinco pessoas interpeladas eram homens entre os 40 e 52 anos, incluindo o alegado coordenador da operação, e viviam na Moselle. Um outro indivíduo vivia em Espanha.

Três dos homens foram acusados de "importação em bando organizado e tráfico de droga" e colocados em prisão preventiva, enquanto os outros dois foram colocados sob supervisão judicial.

A investigação começou com "uma dica anónima" que mencionava uma importação maciça e regular de canábis de Espanha ou Marrocos por um indivíduo que vivia na Moselle, e que estava a ser assistido por vários outros elementos.

Os investigadores descobriram o modus operandi dos traficantes, que importavam as drogas "de Espanha por um camião espanhol" e depois armazenavam a carga num armazém em Hettange-Grande.

De acordo com a investigação, a droga estava escondida entre paletes de produtos alimentares. O camião tinha sido descarregado no armazém com a ajuda de várias pessoas. A canábis foi depois transportada e armazenada em Metz, antes de ser gradualmente distribuída.

Em abril passado, a JIRS já tinha anunciado a detenção de sete pessoas, seis na Moselle e uma em Marselha, por tráfico de droga proveniente de Marrocos. Na altura foram apreendidos 132 quilos de canábis e 237.000 euros.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)

