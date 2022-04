O novo equipamento tem sido alvo de discórdia entre o Ministério de Saúde e a comuna.

Centro médico com IRM abre em Grevenmacher apesar da discórdia

Maria MONTEIRO O novo equipamento, que inclui um aparelho para exames por Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM), tem sido alvo de discussão entre o Ministério de Saúde e a comuna. "Após mais de 20 anos, finalmente atingimos o nosso objetivo", diz o burgomestre à Delano.

León Gloden sublinha a importância da abertura, nesta quarta-feira, do Centro Médico de Potaaschbierg (CMP), no leste do Luxemburgo, para oferecer mais opções de cuidados de saúde à população da região, que não tem um hospital próprio. Os quatro hospitais do Grão-Ducado ficam na capital, em Ettelbruck, no norte, e em Esch-sur-Alzette, no sul.

O aparelho de IRM tem causado alguma fricção entre o Ministério da Saúde e a autarquia de Grevenmacher, que viu a primeira licença para a sua instalação negada em 2017. A autorização foi concedida em 2020, depois de um tribunal luxemburguês ter declarado a inconstitucionalidade da legislação que proíbe os consultórios médicos de operar equipamento de radiologia.

Ministra terá tentado adiar abertura

No início do mês, a Federação dos Hospitais do Luxemburgo (FHL) tinha-se mostrado reticente quanto à necessidade de colocar uma máquina de ressonância magnética numa unidade de saúde em Grevenmacher, defendendo em vez disso o reforço destes equipamentos no sistema nacional de saúde.

De acordo com a Delano, apesar da concessão da licença por parte da tutela, a ministra Paulette Lenert terá intervindo para adiar a abertura do centro até ao mês passado. Por outro lado, o Governo ainda não regulamentou o reembolso dos exames feitos na nova unidade de saúde por parte da Caixa Nacional de Saúde (CNS).

"O Governo tem agora o dever de se organizar para que os pacientes que recorram a serviços de um centro médico da especialidade sejam reembolsados no total do valor o mais rápido possível", considerou o CSV, partido que lidera a comuna de Grevenmacher.

Reembolso não está regulamentado

Atualmente, a CNS apenas efetua os reembolsos relacionados com exames realizados num hospital luxemburguês, sendo que os utentes que optam por ir a um dos centros médicos na Grande Região, devido ao elevado tempo de espera, recebem apenas 150 euros.

O Luxemburgo dispõe de 11 aparelhos de IRM nos seus hospitais. Quatro deles foram adquiridos em 2018 para ajudar a diminuir os tempos de espera para estes exames, que chegaram a ser de seis meses em alguns casos. Por exemplo, no Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL), o tempo médio de espera desceu de 80 dias para 43 entre janeiro de 2019 e de 2021.

Além da máquina de ressonância magnética, o Centro Médico de Grevenmacher tem aparelhos de tomografia computorizada (TAC) e de raios X.



