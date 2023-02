O "Schlasskéier", uma construção polivalente desenvolvida pela comuna e pelo CHN, vai ter uma extensão do hospital e um novo centro médico.

Centro Hospitalar do Norte vai ter novo edifício em Wiltz

O "Schlasskéier", um edifício polivalente que deverá albergar uma extensão do Centro Hospitalar do Norte (CHN) e um novo centro médico, em Wiltz, deverá ficar pronto até 2026. O projeto, que foi alvo de várias questões parlamentares nas últimas semanas e foi desenvolvido em cooperação com a comuna e o CHN, foi agora apresentado em pormenor.

A nova construção deverá ficar localizada na vizinhança imediata do castelo, o que permitirá melhorar os cuidados médicos em Wiltz e em toda a região. Nesse sentido, será criado um centro médico regional nos dois andares superiores. Como explicou o burgomestre Fränk Arndt (LSAP), o centro médico deverá ter em conta a falta de médicos de clínica geral.

Embora as licenças para a sua instalação ainda não tenham sido concedidas, o município já foi contactado por quatro médicos interessados. O centro deverá ter uma superfície de 920m2 e também poderá ser utilizado pelos médicos especialistas da Ettelbruck.

Como resultado, a atual Clínica Saint-Joseph será no futuro utilizada para tratamentos no campo da geriatria e reabilitação geriátrica, bem como para a clínica de dia de reabilitação geriátrica. Uma vez concluído o centro "Schlasskéier", os serviços de diagnóstico e tratamento ambulatório, atualmente localizados na clínica, serão transferidos para as novas instalações.

Os carros acederão ao estacionamento subterrâneo através da entrada atual Imagem: thillens & thillens architectes

Máquina de IRM será instalada no hospital

O piso inferior é inteiramente reservado aos serviços do CHN e divide-se em quatro áreas: a policlínica não programada - não há serviço de emergência em Wiltz - o serviço de diagnóstico por imagem, que inclui os aparelhos de ressonância magnética, o equipamento de TAC e raio-X, o bloco operatório e o hospital de dia cirúrgico.

Serão criados lugares de estacionamento para pessoal e utentes em dois andares adicionais. Deverão ser criadas sinergias com os gabinetes médicos do chamado Centro Médico das Ardenas nos dois andares superiores do edifício.

Neste contexto, o diretor do CHN, Paul Wirtgen, abordou o assunto que mais interessou a audiência: o projeto de Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM). No início de dezembro, já se sabia que os ministérios da Saúde e da Segurança Social tinham dado o seu acordo de princípio ao projeto em Wiltz. Nessa altura, foi dito que tanto uma possível instalação no Hospital de Saint Joseph como o "Schlasskéier" estavam a ser considerados.

Os detalhes são agora claros: a máquina de IRM será instalada temporariamente no hospital no decurso do ano. Assim que for concluído o "Schlasskéier", será transferida para lá permanentemente. Não surpreendeu, pois, que os presentes se perguntassem se isto não desencadearia a mesma discussão que a máquina de IRM do centro de Potaschberg, em Grevenmacher.

Imagem: thillens & thillens architectes

Projeto dará resposta a crescimento populacional

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, que assistiu à apresentação juntamente com o ministro da Segurança Social, Claude Haagen (ambos LSAP), teve uma resposta clara a esta pergunta: "Não. Trata-se da extensão de um hospital [público], ao contrário da iniciativa de Grevenmacher, para a qual não existia um quadro legal." Lenert salientou também a importância de se criar as infraestruturas necessárias para fazer face ao crescimento populacional, num contexto em que não só a cidade de Wiltz irá experimentar um forte crescimento nos próximos anos, mas em que toda a região continuará a desenvolver-se.

O projeto poderá ser concretizado com alguma rapidez através de uma estreita cooperação entre todos os parceiros envolvidos. Os planos detalhados do edifício estão atualmente a ser elaborados, para que o anteprojeto possa ser apresentado no segundo semestre do ano.

Fränk Arndt indicou que gostaria de emitir a licença de construção antes do final do terceiro trimestre deste ano. Os trabalhos preparatórios no local poderão, portanto, começar antes do final do ano. Espera-se que a construção dos primeiros níveis do parque de estacionamento tenha início em 2024. A conclusão de todo o edifício está prevista para 2026.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

