Questionada no Parlamento, a ministra da Saúde assegurou que a equipa cessante vai continuar em funções nos próximos tempos.

Centro Hospitalar do Norte. Serviço de cardiologia garantido até março

No início de outubro, o serviço de cardiologia do Centro Hospitalar do Norte (CHDN) informou que cessaria as suas atividades a partir de 1 de janeiro, após o anúncio da demissão dos seus sete especialistas.

Esta quarta-feira, em resposta a uma questão parlamentar da deputada Martine Hansen (CSV), Paulette Lenert assegurou que, apesar do pré-aviso de saída da equipa, o serviço continuará ativo até março.

"Não haverá, portanto, interrupção do serviço, nem impacto no transporte de pacientes ou no hospital de Wiltz", declarou, citada pelo Virgule.

Paralelamente, a ministra da Saúde indicou que o recrutamento para substituir os profissionais está a decorrer. "Nos serviços hospitalares, há sempre pessoas a entrar e a sair", acrescentou.

CSV aponta "fragilidade do sistema de saúde"

Marine Hansen referiu que "as demissões dos cardiologistas e o encerramento temporário da maternidade de Ettelbruck mostram a fragilidade do sistema de saúde".

A deputada do CSV aproveitou, ainda, para questionar a ministra sobre o facto de o novo acordo sobre o pagamento do serviço de permanência ter sido assinado sem a Associação de Médicos e Médicos Dentistas (AMMD).

Paulette Lenert disse que a "AMMD recusou-se a aceitar a quantia proposta", por isso "assumiu a responsabilidade de concluir o acordo com o parceiro adequado [Federação Hospitalar Luxemburguesa]."

"Espero que este seja um passo em frente para que os médicos possam assegurar o seu serviço de permanência", concluiu.

