Centro de vacinação do Hall Victor Hugo fecha temporariamente a partir de julho

Governo garante que caso a situação pandémica volte a agravar-se, os centros de vacinação serão reabertos. Para já, saiba quais são as alternativas para receber a vacina anticovid.

O centro de vacinação do Hall Victor Hugo, em Limpertsberg, será temporariamente encerrado a partir de 2 de julho, anunciou na quinta-feira o Ministério da Saúde.

A decisão é justificada com a atual taxa de vacinação anticovid, que está nos 78,8% da população elegível (acima dos 5 anos). Mas segundo o ministério a vacina continua a ser facilitada para quem ainda tiver que tomar doses do fármaco contra a covid-19.

Assim, o Impfbus circulará com mais frequência e estará regularmente presente no parque de estacionamento do Hall Victor Hugo para administrar vacinas anticovid, sem que seja necessário marcar previamente.

"Qualquer pessoa que tenha recebido a sua primeira dose de vacina no centro de vacinação pode ir ao Impfbus sem marcação para a sua segunda dose, ou marcar uma consulta com um farmacêutico ou médico que participe na campanha de vacinação", explica o comunicado do ministério.

Quem já tenha marcação para levar vacina depois de dia 2 de julho será contactada pela linha direta, adverte o organismo.

A lista de possibilidades de vacinação pode ser consultada neste site.

O Ministério da Saúde, garante, contudo, que está a acompanhar de perto o desenvolvimento da campanha de vacinação e que "se a situação o exigir" os centros de vacinação serão "reabertos o mais rapidamente possível".

