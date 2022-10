A partir desta quinta-feira o centro de vacinação volta a estar aberto para administrar vacinas contra a covid-19. Já os convites enviados por correio para a toma do fármaco deixarão de existir.

Centro de vacinação de Esch-Belval reabre temporariamente

Redação A partir desta quinta-feira o centro de vacinação volta a estar aberto para administrar vacinas contra a covid-19. Já os convites enviados por correio para a toma do fármaco deixarão de existir.

O centro de vacinação Esch-Belval reabriu, esta quinta-feira. A reabertura temporária da estrutura tem como objetivo reforçar a proteção da população face a possíveis vagas de covid-19, durante o outono e inverno.

No que se refere aos horários, o centro funcionará de terça-feira a sexta-feira, entre as 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Apesar desta reabertura, deixarão de ser enviados convites por correio para a vacinação, informou o governo.

As marcações nos centros de vacinação passam a ser feitas diretamente em www.covidvaccination.lu, bastando aos residentes introduzirem o seu número da segurança social. Desde o passado dia 11 de outubro que é possível fazer a marcação.

Entretanto, as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos que tenham recebido um convite do governo luxemburguês por correio no passado podem fazer o seu agendamento, utilizando o número do seu cartão da segurança social ou o código que lhes foi enviado, nesse convite, e que permanece válido.

O governo recomenda ainda que, uma vez que os centros de vacinação contra a covid-19 são instalações temporárias, que os residentes procurem um médico ou a uma farmácia para garantirem que recebem o fármaco.

Recorde-se que a lista de médicos e farmácias que participam na campanha de vacinação pode ser consultada neste site.

É possível também obter assistência personalizada através da Helpline Santé especificamente criada para o efeito e com o número (+352) 247-65533.

