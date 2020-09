Central nuclear de Cattenom registou incidente no fim de semana

A central nuclear de Cattenom, em França, registou no fim de semana passado um acidente de nível 1, que levou ao encerramento da unidade de produção n°3, indicou hoje o CGDIS.

Catarina OSÓRIO A central nuclear de Cattenom, em França, registou no fim de semana passado um acidente de nível 1, que levou ao encerramento da unidade de produção n°3, indicou hoje o CGDIS.

O acidente aconteceu no passado fim de semana mas só hoje foi comunicado pela corporação dos bombeiros do Luxemburgo. Segundo a informação divulgada esta quarta-feira peala CGDIS as equipas da central nuclear de Cattenom encerraram a unidade de produção nº 3 na sequência de várias avarias "num armário eletrónico".

O caso deu-se na noite de sexta para sábado, 27 para 28 de agosto. "As equipas encerraram a unidade de produção em aplicação das nossas regras de funcionamento", explica a CGDIS. O reator em questão já estava programado para ser encerrado durante o fim-de-semana para manutenção.

A avaria foi reparada e o reator já se encontra a funcionar normalmente. A CGDIS refere ainda que apesar de o evento não ter tido qualquer impacto na segurança das instalações, as autoridades da central estão obrigadas a divulgar o incidente visto que a intervenção durou algum tempo.

Parlamento aprova lei sobre proteção jurídica de vítimas de acidentes nucleares Xavier Bettel disse em 2016 que o medo do Luxemburgo é a central nuclear de Cattenom e, recentemente, a Bélgica voltou a fazer referência a um futuro depósito de lixo radioativo junto à fronteira com o norte do Luxemburgo.

A central nuclear de Cattenom situa-se a 13 quilómetros da fronteira com o Grão-Ducado. A central tem sido alvo de contestação e o Governo luxemburguês demonstrou-se, por diversas vezes, preocupado com o funcionamento da central.



A Escala Internacional de Eventos Nucleares e Radiológicos prevê sete níveis que vão desde o nível 1 (anomalia pouco grave) até nível 7 (acidente grave).

