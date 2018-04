Cerca de 180 iniciativas, como colóquios, espetáculos ou cinema, assinalam este ano em 57 países o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP, com destaque para um encontro, no sábado, nos jardins das Nações Unidas. No Luxemburgo haverá um recital organizado pelo Centro Cultural Português.

Celebração do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP com 180 iniciativas em 57 países

A 5 de maio, os nove países com língua oficial portuguesa celebram o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), pretexto para promoverem, frequentemente em conjunto, diferentes ações, algumas que já começaram em abril e outras que se prolongam até ao final de maio.

No Luxemburgo, o Camões - Centro Cultural Português vai promover um recital de música de países lusófonos com canto e instrumentos (violinos, violas de arco, guitarras, pianos e concertinas), numa interpretação de alunos e professores da Luso-Academy que tem sede em Londres e no Grão-Ducado.

Segundo a organização, "o LusoEnsemble irá apresentar um repertório unicamente lusófono. Na ocasião terá lugar o lançamento da primeira música composta e escrita pelos alunos da escola, 'Chama', que integra o CD que a Luso-Academy está a gravar em estúdio".



"É o dia que celebra a língua de 261 milhões de pessoas e das muito mais que a aprendem porque pensam que ela é útil como língua de comunicação, como língua de negócios, como língua literária e sempre como língua de cultura", afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, durante a apresentação das celebrações, coordenadas pelo Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua.

