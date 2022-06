Como espaço política e socialmente volátil, a América Latina é hoje, como antes, laboratório de experiências com armamento de repressão do protesto. Por Raquel Ribeiro.

Cegos pela armadilha da segurança

O El País traz esta semana uma grande investigação de vários media da região intitulada "O negócio da repressão na América Latina", onde demonstra a armadilha securitária de inúmeros governos latino-americanos.

Segundo o jornal, "governos e empresas têm aproveitado protestos sociais para enriquecer ou intercambiar favores à custa de dezenas de vítimas". Forças de segurança estatais (muitas para-estatais) têm caído nas graças de empresas de segurança e armamento (norte-americanas sobretudo, mas também israelitas e brasileiras) que lhes vendem modernas versões do colete anti-bala, gás pimenta ou lacrimogéneo, canhões de água de pressão, balas de borracha, pistolas de descargas eléctricas, bastões, escudos e máscaras de protecção.

(...) à medida que foram crescendo os protestos foi também crescendo o investimento dos Estados cada vez mais dependentes destas empresas de armamento.

A missão da brasileira Condor, Tecnologias Não-Letais, criada em 1985, é "apoiar as forças de segurança em seu papel de mantenedores da lei e da ordem preservando vidas" (as vidas estão sublinhadas). No site, apresenta um vídeo explicando que "a natureza dos conflitos mundiais mudou". Portanto, diz: "Essas mudanças exigem, das forças de defesa e segurança, o uso proporcional da força, preservando vidas em acções de policiamento ostensivo, controlo de distúrbios civis e operações especiais. Segundo a recomendação da ONU, a melhor estratégia para manter a lei e ordem é o uso das tecnologias não-letais, que eliminam fatalidades, evitam ferimentos permanentes e danos ao património e ao meio-ambiente."

Não foi a natureza dos conflitos que mudou. Mudou foi a forma cada vez mais musculada como os Estados respondem a protestos sociais, e à medida que foram crescendo os protestos foi também crescendo o investimento dos Estados cada vez mais dependentes destas empresas de armamento.

O vídeo da Condor é uma pérola sobre como vender armamento da pesada, treinos e infraestrutura securitária tipo "US marine" ou, neste caso, "Tropa de Elite", com consciência social e ecológica, sob os auspícios da ONU e o seu relatório sobre Direitos Humanos e Armas Não-Letais. Não fosse a investigação do El País documentar pelo menos 187 vítimas mortais ou com lesão severa entre 2017 e 2021, num estudo baseado em casos judiciais, relatórios de Direitos Humanos, e entrevistas na Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México e Venezuela.

"Milhões de cidadãos e cidadãs, com voz própria e capacidade de organização imediata que lhes deu a era digital, saíram a gritar nas ruas as suas angústias e o seu descontentamento. E no continente mais desigual e violento do planeta, as desgastadas democracias latino-americanas não podem (ou não têm vontade) de responder com soluções às demandas do povo. A resposta rápida dos Estados foi então trazer à tona a força pública para reprimir", diz o El País.

Assistimos à violência policial musculada de resposta a protestos sociais sobre a crise económica e os confinamentos em países como o Chile e a Colômbia. Nas revoltas sociais chilenas de 2019, mais de 400 pessoas perderam a visão. Nas grandes greves na Colômbia em 2021, 88 pessoas sofreram lesões oculares.

Matías Vallejos, da Fundação Los Ojos de Chile, que acompanha famílias de mutilados pela polícia chilena, explicou à revista mexicana Pied de Página que o padrão de ataque ocular por parte do Estado desenvolveu-se em paralelo com a ocupação da Palestina: "O padrão desse comportamento tem a ver com uma mudança de paradigma na violência policial, de uma transferência do direito de matar para o direito de incapacitar, sendo argumentado como mais humanitário, por assim dizer, não acabar com a vida das pessoas. (...) A questão dos olhos tem a ver com o facto de todas as câmaras, toda a imprensa serem testemunhas activas da repressão estatal, para que não haja registo. É por isso que eles atiram ao terço superior do corpo."

Como espaço política e socialmente volátil, a América Latina é hoje, como antes, laboratório de experiências com armamento, continua: "É uma possibilidade latente em qualquer país onde haja protesto social generalizado. Em geral, temos os mesmos fornecedores de armas. A maioria de nós compra de Israel, é a grande potência que fornece armas e munição para o controle da ordem pública mundial. São as mesmas armas de guerra, só que usam balas que não são letais (...). Têm o mesmo paradigma: lesar, intimidar a população para que ela não possa exercer o seu direito de protesto."

