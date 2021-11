A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen voltou a defender a vacinação contra a covid-19, um dia depois de destacar Portugal como um exemplo de sucesso na campanha de vacinação.

Sociedade 2 min.

Covid-19

CE quer vacina de reforço da vacina para todos, sobretudo a partir dos 40 anos

Redação A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen voltou a defender a vacinação contra a covid-19, um dia depois de destacar Portugal como um exemplo de sucesso na campanha de vacinação.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu, esta quarta-feira, a administração da dose de reforço da vacina contra a covid-19 a todos os adultos, com "prioridade para as pessoas vulneráveis e para as que têm mais de 40 anos".

A Europa enfrenta um aumento preocupante de infetados e países como a Áustria já voltaram ao confinamento para travar o agravamento da situação. Em Portugal, a Ministra da Saúde, Marta Temido, disse esta quarta-feira que o número de casos diários ultrapassa os três mil nas últimas 24 horas. Perante esta realidade, a presidente da Comissão Europeia escreveu no Twitter que a nova "avaliação de risco do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças [ECDC] é clara: é preciso intensificar a vacinação para controlar a pandemia".

"Queremos convencer as pessoas a vacinarem-se", acrescentou Von der Leyen, que destacou também a necessidade de se manterem algumas medidas preventivas como a distância e o uso de máscara de proteção individual.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Estas declarações reforçam a mensagem de Andrea Ammon, diretora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que escreveu em comunicado que "atualmente, menos de 70 por cento da população geral da UE foi totalmente vacinada", o que representa uma "lacuna" no processo de vacinação e "dá amplo espaço para a propagação do vírus".

Teletrabalho e certificados para quem trabalhar fora de casa. As novas regras na Alemanha O país avança com novas medidas restritivas para combater o avanço dos contágios e evitar um novo confinamento.

A responsável pelo ECDC diz que é urgente focarmo-nos para "fechar essa lacuna de imunidade, oferecer doses de reforço a todos os adultos e reintroduzir medidas não farmacológicas".​

Portugal como exemplo

A mensagem de Ursula von der Leyen no Twitter surge um dia depois de ter referido Portugal como exemplo de vacinação na Europa. "Em países como Portugal ou Espanha, por exemplo, nos quais 80% a 90% dos adultos foram vacinados, o risco de morrer de covid-19 durante as primeiras duas semanas de novembro era 30 vezes menor do que nos países com as mais baixas taxas de vacinação".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

"Olhando para a taxa de mortalidade e hospitalizações, damo-nos conta de que assistimos hoje a uma pandemia dos não vacinados. Por isso continua a ser uma prioridade chave prosseguir a vacinação", comentou Von der Leyen, que lamentou as "enormes disparidades na UE". "Nalguns Estados-membros apenas 29% dos adultos foram vacinados, enquanto noutros 92% dos adultos receberam a vacina", lamentou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.