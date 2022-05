A Comissão questionou ainda o Governo sobre a razão para ter mantido as restrições sanitárias nas prisões e centros de detenção, sublinhando que o Executivo só deve manter restrições se estritamente necessário.

Pandemia

CCDH satisfeita com decisão de acabar com máscara nos transportes públicos

A Comissão Consultiva de Direitos Humanos (CCDH) do Luxemburgo reagiu ao anúncio de que o Governo iria levantar a obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes públicos dizendo que isso coloca o país em linha com a abordagem mais relaxada adotada por outros países europeus.

Luxemburgo. Máscara deixa de ser obrigatória nos transportes até final de junho O país tem contabilizado uma média de 400 infeções por dia e 83% da população adulta já está vacinada. Atual "lei covid" expira no final do próximo mês.

No entanto, segundo a RTL, a CCDH disse que é necessário continuar a proteger os grupos mais vulneráveis da população e advertiu contra a tomada de decisões que possam excluir as pessoas da vida pública.

