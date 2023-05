O peculiar episódio aconteceu ao final da tarde de terça-feira.

Cavalos interrompem circulação na linha Metz-Luxemburgo

Habituados a confrontar-se com perturbações nos comboios, os passageiros do TER Metz-Luxemburgo foram surpreendidos, na terça-feira, com um novo obstáculo ao tráfego ferroviário. A presença de cavalos nos carris levou à suspensão da circulação no troço entre Luxemburgo e Thionville.

"Havia cavalos à solta nos carris ao fim da tarde, o que provocou uma interrupção da circulação nos dois sentidos", confirmou à RTL o maquinista de um dos comboios atrasados na capital.

A situação foi também relatada por vários internautas no Twitter. "Como é que estão? Eu estou ótima: o meu comboio está parado no meio do nada porque um cavalo está a andar nos carris. Juro que já nos fizeram de tudo", desabafa a utilizadora.

A interrupção, que ocorreu em hora de ponta, levou algum tempo a resolver. "Quem quiser fumar um cigarro, apanhar ar ou desfrutar do solpode sair do comboio; aviso-vos quando pudermos retomar a viagem", declarou o maquinista do comboio onde estava outro internauta.

A linha Metz-Luxemburgo é uma das mais problemáticas no dia a dia dos transfronteiriços, que frequentemente têm de lidar com cancelamentos, supressões ou carruagens sobrelotadas.

