Hugo GUEDES PINTO O julgamento dos atentados de Paris foi uma plataforma para testemunhos capazes de despedaçar qualquer coração.

Catarse: para a filosofia de Aristóteles, é uma purificação (sofrida pelos espectadores após intensa representação dramática). A psicanálise oferece outros significados. Catarse é um método que consiste em trazer à consciência recordações recalcadas; é uma libertação de um sentimento tão forte como reprimido.

O julgamento dos terroristas responsáveis pelos atentados de Paris em Novembro de 2015 serviu como catarse colectiva, sobretudo para os sobreviventes e as famílias das vítimas. O julgamento, que durou um recorde de dez meses e terminou na quarta-feira, serviu para declarar um grupúsculo de 20 seres com aparência humana - todos homens - como culpados de quase todas as acusações. O único cabecilha ainda vivo, S. Abdeslam, foi condenado a prisão perpétua.

Falta ainda saber muito sobre aquela noite fatídica em que a sala de concertos Bataclan, o Stade de France e várias esplanadas no centro de Paris foram transformadas em teatros de horror e o processo tinha também como intenção descobri-lo. Por esse ponto de vista, pode considerar-se um falhanço; continuamos sem saber se havia mais atentados planeados (supõe-se que pelo menos o aeroporto de Amesterdão também era visado), de onde vieram as armas, quais eram motivações dos assassinos ou como foi gizado o plano.

Ainda assim o julgamento avançou, emotivo, confrangedor, mas inexorável mesmo perante uma pandemia, uma guerra na Europa e uma eleição presidencial. Crucialmente, deu uma plataforma para que os sobreviventes pudessem fazer essa catarse, por entre testemunhos de raiva infinitamente contida - e de uma angústia capaz de despedaçar qualquer coração.

O testemunho de Sophie Dias, lusodescendente que estava em Portugal preparando-se para casar quando viu na tv que um motorista tinha sido o único morto na explosão no Stade de France. Era Manuel, o seu pai.

O testemunho de Sébastien Lascoux, que convenceu o amigo Chris a ir ao concerto no Bataclan; Chris morreu a tentar proteger alguém das balas, Sébastien escapou trepando por uma montanha de corpos a quem ia pedindo desculpa. Ou o de um pai que perdeu a filha no Bataclan e que, sete anos volvidos, continua a pagar a assinatura do telemóvel dela para poder continuar a ouvir a sua mensagem de voz.

Ou o testemunho da família de Guillaume Valette, que apesar de sobreviver sem ferimentos ficou tão profundamente traumatizado com o que sofreu no Bataclan que, dois anos mais tarde, acabou por terminar a própria vida, e é hoje oficialmente reconhecido como a 131.ª vítima dos terroristas naquele dia.

Alguns sobreviventes dirigiram-se directamente aos assassinos presentes no tribunal. Houve quem tenha resumido o sentimento comum como uma dor e tristeza tão mas tão grandes que simplesmente não deixam espaço para o ódio.

Em Setembro, começa o julgamento dos atentados de Nice em Julho de 2016, onde morreram 86 pessoas. Em Outubro, Bruxelas também começa a julgar os responsáveis pelos atentados de Março de 2016. No mesmo período de um par de anos, os terroristas atacaram também Berlim, Barcelona, outra vez Paris, e outros locais. A Europa, alvejada, traumatizada, dividida, sofreu em silêncio, abnegada e resiliente. Dorida, mas sem ceder ao ódio. E hoje a situação está um pouco melhor. O flagelo do terrorismo islâmico não desapareceu, mas parece sob controlo.

Para os condenados sobra o terceiro significado de catarse, desta vez emprestado pela medicina: evacuação dos intestinos.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

