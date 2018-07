Durante o fim de semana, o castelo de Vianden acolheu mais uma edição do festival medieval, um dos maiores do país e na Grande Região.

Castelo de Vianden recebeu mais um festival medieval

Cavaleiros, malabaristas, trovadores, mosqueteiros, falcoeiros, porta-bandeiras, encantadores de cobras e dançarinas do ventre foram as atrações do fim de semana, mas que no passado pertenceram ao quotidiano do castelo.

47 Foto: Nico Muller

