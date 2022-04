Os autores analisaram exames regulares a quase 50 mil crianças e os dados mostram que a proporção de crianças obesas quase duplicou nos dois anos da crise sanitária, de 2,8% para 4,6%.

Estudo

Casos de obesidade infantil quase duplicaram durante a crise sanitária

A obesidade e o excesso de peso entre os mais novos aumentaram de forma significativa desde o início da crise sanitária provocada pela covid-19, revelou esta terça-feira um estudo realizado pela Santé Publique France do Val-de-Marne, departamento nos subúrbios de Paris.

Entre as crianças de quatro anos, "o excesso de peso e a obesidade infanti aumentaram significativamente em 2020 e 2021, em comparação com os dois anos escolares anteriores", diz o estudo, citado pela AFP.

Os autores analisaram exames regulares a quase 50 mil crianças e os dados mostram que a proporção de crianças obesas quase duplicou nos dois anos da crise sanitária, de 2,8% para 4,6%. A taxa de crianças com excesso de peso também aumentou, de 8,9% para 11,2%.

Confinamentos diretamente relacionados com o aumento de peso

Segundo o estudo, as medidas sanitárias de combate ao vírus, como os confinamentos ou encerramentos de escolas, estão diretamente relacionados com o aumento de peso entre as crianças. "Seria interessante saber em que medida exata foi a dieta alimentar que se deteriorou - aumento do lanche, consumo de produtos ultraprocessados - ou a redução drástica da atividade" que teve impacto nesta mudança, lê-se na conclusão, que também adianta que as raparigas são mais afetadas pelas variações de peso do que os rapazes.

Este estudo está em linha com outros anteriores, em particular com uma grande análise publicada no outono de 2021 pelas autoridades sanitárias norte-americanas, em que foram avaliados mais de 400 mil jovens, entre os 2 e os 19 anos, e concluiu-se que o peso também tinha, em média, duplicado desde o início da pandemia. "O aumento foi mais acentuado entre aqueles que já eram obesos antes da pandemia e entre as crianças em idade escolar mais jovens", concluiu o estudo americano.

