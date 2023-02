Mulheres são mais visadas do que os homens e metade dos casos acontece no local de trabalho.

Casos de islamofobia diminuíram no Luxemburgo

Um inquérito sobre casos de islamofobia no Luxemburgo mostra que a discriminação a crentes do Islão diminuiu, mas a uma velocidade lenta, entre 2020 e 2021.

Outras das conclusões do relatório do Observatório de Islamofobia no Luxemburgo (OIL) é a de que as mulheres continuam a ser as mais visadas por este tipo de discriminação.

"Infelizmente, as mulheres são mais suscetíveis de serem vítimas de islamofobia, o que pode ser causado pelo uso do véu ou outros símbolos do Islão, que são mais visíveis nelas do que nos homens", referiu Jasmin Jahic, presidente do grupo que elaborou o relatório, em entrevista à RTL.

A sondagem anual do OIL recolheu as opiniões de 151 muçulmanos sobre as suas experiências de discriminação. Quase 85% dos inquiridos são residentes ou nacionais do Grão-Ducado.

Alcorão Wort

Quase um quarto dos participantes (25%) afirmou ter sofrido experiências de islamofobia em 2020, número de diminuiu para cerca de 16% em 2021.

Quase um terço de todos os participantes disseram ter testemunhado islamofobia em 2020, sem serem diretamente visados, enquanto menos de 20% afirmaram tê-la testemunhado no ano seguinte.

Nota-se uma diminuição de 9% nos atos islamofóbicos entre 2020 e 2021: é a diminuição mais importante desde que o inquérito começou, em 2017.

"Vou matar mulheres muçulmanas"

Quase metade de todos os incidentes diretos de islamofobia (49%) foram vividos no local de trabalho. Outros incidentes tiveram lugar nos meios de comunicação social e na imprensa, espaços públicos e no setor da Educação.



Mais de 15% dos indivíduos receberam ameaças e 7% reportaram ataques físicos, afirmou o OIL. "Tivemos uma senhora muçulmana em Esch [...] a quem foi dito: "Vou matar mulheres muçulmanas". Portanto, as palavras [escolhidas por algumas pessoas] podem ser muito violentas", disse Mohamed Ceman, membro do OIL à RTL.

Racismo foi o principal motivo de queixa

Ainda assim, mais de três quartos das pessoas inquiridas sentem que estão melhor no Luxemburgo do que os muçulmanos que vivem nos países vizinhos como França, Alemanha e Bélgica. Cerca de 70% dos participantes consideram que a comunidade está bem integrada socialmente no Grão-Ducado.



Um total de 60 casos de discriminação - quase um quarto dos 245 relatórios tratados globalmente pelo Centro para a Igualdade de Tratamento (CET) - em 2021, centraram-se na raça ou origem étnica, de acordo com o relatório.



O racismo foi o principal fator na maioria dos casos apresentados ao organismo anti-discriminação do Luxemburgo em 2021. E ultrapassou pela primeira vez as queixas sobre preconceitos baseados na deficiência, disse a agência no seu relatório anual.

(Artigo original publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso.)

