Na semana de 19 de dezembro, foram identificados pelos laboratórios mais de 2.500 casos.

Saúde

Casos de gripe subiram mais de 80% numa semana

Yannick LAMBERT Na semana de 19 de dezembro, foram identificados pelos laboratórios mais de 2.500 casos.

O número de infeções de gripe aumentou mais de 80% numa semana. A vaga já ultrapassou o pico da doença na primavera e levou os especialistas a recomendar a vacinação contra o vírus.

57 crianças hospitalizadas devido a bronquiolite ou vírus da gripe no Luxemburgo Pico da gripe deverá ser atingido daqui duas semanas, por isso a recomendação aos pais para se deslocarem ao médico ou às urgências só em casos graves.

Na semana de 19 de dezembro, foram identificados pelos laboratórios mais de 2.500 casos, em comparação com os 1.400 da semana anterior, o que equivale a um aumento de 84%, referiu o governo em comunicado esta quinta-feira.

A vaga atual de influenza (vírus que causa a gripe sazonal) já está acima do pico registado na primavera, sublinharam as autoridades.

Na semana passada, o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, disse em entrevista ao Virgule que a gripe chegou mais cedo que o normal este ano, acrescentando que os mais jovens são os mais afetados pela doença, já que tendem a não estar vacinados contra o vírus.

Centenas de casos de bronquiolite

A vacinação pode ser feita pelos médicos de família e é gratuita para quem tiver mais de 65 anos ou for doente de risco. As vacinas contra a influenza pode ser administrada no mesmo dia que a da covid-19, lembra o governo no seu site.

O número de novos casos de covid-19 mantém-se estável, mas o Luxemburgo enfrenta, além da gripe, uma vaga de casos de bronquiolite, que afeta sobretudo bebés até aos 2 anos.

Vírus sincicial é responsável por 7% das hospitalizações de crianças até 5 anos As crianças com menos de 2 anos representaram 96,3% dos casos, refere um estudo português.

Entre outubro e dezembro, mais de 650 crianças foram levadas ao Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) com sintomas da doença, informou a ministra da Saúde numa questão parlamentar. Destas, cerca de 250 precisaram de ser hospitalizadas neste período.

O CHL criou uma unidade de crise para gerir a vaga de casos de bronquiolite e aumentou a capacidade de camas nas unidades já existentes.

(Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.