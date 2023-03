Além da influenza, também a covid-19 continua a circular no país.

Retrospetiva semanal

Casos de gripe subiram 34% na última semana

Maria MONTEIRO Além da influenza, também a covid-19 continua a circular no país.

O último relatório das autoridades de saúde, relativo ao período compreendido entre 13 a 19 de março, assinala o aumento do número de casos de gripe sazonal, que passou para 532 de 397 (+34%) em relação à semana anterior. Entre as infeções pelo vírus da influenza, é o tipo B que continua prevalente no país.

OMS admite tratar covid-19 como a gripe sazonal O nível máximo de alerta em vigor para o vírus poderá ser reduzido este ano.

Pelo contrário, o número de infeções provocadas pelo SARS-CoV-2 baixou ligeiramente na última semana, de 1.784 para 1.767 (-1%). Destes casos, mais de metade (56,2%) foram reinfeções, tal como relatado no relatório anterior.

Internamentos baixam ligeiramente

Neste período, registaram-se mais duas mortes relacionadas com a covid-19. Por outro lado, houve uma descida ligeira nos internamentos em enfermaria, que baixaram de 19 para 17. Os pacientes hospitalizados têm em média 68 anos. Não há camas ocupadas nos cuidados intensivos.

À semelhança da semana anterior, a variante recombinante XBB.1.5 é a mais frequente entre as infeções reportadas no Grão-Ducado, correspondendo a 50% do total de casos. A variante recombinante XBB.1.9 é a segunda mais comum, perfazendo 20% das infeções.

Vacinas obrigatórias. "Se a situação covid se deteriorar, há um projeto de lei pronto" A pandemia de covid-19 deixou a sua marca nos cuidados primários: está mesmo a ser elaborada uma lei sobre pandemias, diz a ministra da Saúde.

No período referido, foram administradas mais 93 doses da vacina contra a covid-19, o que eleva o número total de vacinas dadas para 1.293.235. Há 474.988 pessoas com o esquema vacinal completo, o equivalente a 79% da população elegível.

