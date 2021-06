De acordo com o relatório anual da polícia, no ano passado houve um total de 28.927 casos, enquanto em 2019 havia 29.888.

Casos de delinquência diminuem, mas infrações aumentam em 2020

O número casos de delinquência registados pela polícia grã-ducal diminuiu 3,2% em 2020, quando comparado com 2019. De acordo com o relatório anual da polícia, no ano passado houve um total de 28.927 casos, enquanto em 2019 havia 29.888.

No entanto, as infrações cometidas em cada caso isolado de delinquência aumentaram 3,5% no mesmo período. Se em 2019 havia 38.773 infrações, no ano passado o número subiu para 40.134.

Quanto a assaltos a residências habitadas, houve uma diminuição de 23% (1.076 casos) e menos 12% nas casas inabitadas (562). Já os roubos ligados a viaturas aumentaram 20% (230 de viaturas, 1.207 de acessórios dentro de viaturas e 725 de bicicletas). Nos casos de roubos com recurso a violência, a polícia registou 420 ocorrências, mais 1,9% que em 2019.As infrações ligadas a estupefacientes aumentaram 8,9%, somando um total de 4.619 ocorrências. A violência doméstica subiu 11%, num total de 943 casos, sendo que 278 deles levaram à expulsão de casa do agressor.

A polícia apreendeu 1.390 cartas de condução em 9.265 fiscalizações nas estradas do país. Perto de 81% das apreensões devem-se ao consumo de álcool e 19,4% ao excesso de velocidade.

Em 2020 a polícia recebeu 131 mil chamadas de urgência e viu o seu número de efetivos reforçado com mais 200 estagiários. O Governo pretende aumentar os atuais 2.450 para 3.150 até 2026, ou seja, mais 28 % de efetivos.



