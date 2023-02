Na semana passada mais duas pessoas morreram devido à covid-19 no Grão-Ducado.

Doenças respiratórias

Casos de covid-19 sobem 33% na última semana. Metade são reinfeções

Ana TOMÁS Segundo o relatório semanal, de todos os testes positivos registados na semana passada, 50,7% correspondiam a reinfeções. Casos de gripe sazonal aumentaram 8%.

O número de casos positivos de covid-19 aumentou 32,6% na última semana de 30 de janeiro a 5 de fevereiro. Entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro, o número de pessoas com testes positivos aumentou para 835 casos em comparação com 630 casos na semana anterior.

Segundo o balanço semanal do Ministério da Saúde, de todos os testes positivos registados na semana passada, 50,7% correspondiam a reinfeções, o que revela uma ligeira descida face à semana anterior, quando a percentagem foi de 52,5%.

Na última semana registaram-se ainda duas novas mortes associadas à covid-19. A média de idades das vítimas foi de 64 anos.

Já em relação aos internamentos, houve cinco novas admissões de doentes covid-19 na unidade de cuidados normais, mais uma que na semana anterior. Na unidade de cuidados intensivos, havia apenas uma cama ocupada por um paciente com a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2.

Na última semana a média de idade dos doentes internados fixou-se nos 65 anos.

A variante Omicron BQ.1 continua a ser a mais prevalente no Luxemburgo, representando atualmente 40,3% dos casos analisados retrospetivamente, mas a sublinhagem XBB.1.5 tem crescido significativamente tendo sido já identificada em 18,4% das amostras de sequenciadas.

No que se refere à vacinação, entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro foram administradas 268 doses da vacina contra a covid-19. Os dados mais recentes apontam para que 487.905 pessoas no Luxemburgo tenham o calendário de vacinação completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 79% da população com mais de 5 anos de idade.

O relatório refere ainda, que na última semana, o número de casos de gripe comunicados pelos laboratórios aumentou de 192 para 207 casos, mais 7,8% em comparação com a semana anterior.

