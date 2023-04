Mais de metade dos casos de covid-19 registados são reinfeções.

Casos de covid-19 no Luxemburgo recuam quase 70% numa semana

As infeções respiratórias continuam a recuar no Luxemburgo. O último relatório das autoridades de saúde mostra que, de 3 a 9 de abril, houve uma descida do número de contágios de covid-19 e de influenza (gripe sazonal).

No período indicado, foram reportados 298 casos de covid-19, enquanto na semana anterior tinham sido registados 977 infeções - uma redução de 69,5%. Como tem vindo a acontecer nas últimas semanas, mais de metade destes casos (50,7%) são reinfeções.

Já em relação ao vírus influenza, as autoridades de saúde indicam que o número de infecções reduziu para 170, menos 36,8% em relação à semana anterior, altura em que foram diagnosticados 269 casos.

Estes dados constam do novo modelo da retrospetiva semanal, onde o Ministério da Saúde incluiu apenas o número de infetados. De fora deste boletim ficam os números relativos a internamentos, mortes e vacinação.

Recorde-se que, a 1 de Abril, entrou em vigor no Grão-Ducado a 'lei covid', que pôs fim às principais restrições impostas pelo Governo para travar a crise pandémica.

