Casos de covid-19 no Luxemburgo caíram 16,6% numa semana

Registaram-se cinco mortes em consequência da infeção pelo vírus.

De acordo com o relatório semanal do Ministério da Saúde, os casos de covid-19 e de gripe estão em queda no Luxemburgo.

Na semana entre 16 e 22, as infeções de covid-19 caíram 16,6%, 660 para 550. Em menos da metade deste número, tratou-se de uma reinfecção.

Durante este período, registaram-se cinco mortes em consequência da infeção pelo vírus. A idade média das vítimas é de 74 anos.

Os internamentos também desceram, com 12 novas admissões em enfermaria devido à covid-19, em comparação com 21 que se registaram na semana anterior. Não há pacientes nos cuidados intensivos.

Foram administradas 444 doses da vacina contra a covid-19 entre 16 e 22 de janeiro.

Até ao momento, 474.937 pessoas têm o esquema vacinal completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 79% da população vacinável (a população com mais de 5 anos), de acordo com o relatório do Ministério da Saúde.

Gripe

Em relação aos casos de gripe, estes também sofreram uma ligeira queda no período analisado, de 192 para 144. Esta é a terceira semana consecutiva em que os números descem.





