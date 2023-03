O número de mortes associadas à covid-19 também subiu significativamente entre 20 a 26 de fevereiro.

Casos de covid-19 no Luxemburgo aumentam 70% numa semana

Ana TOMÁS O número de mortes associadas à covid-19 também subiu significativamente entre 20 a 26 de fevereiro.

Na última semana o número de pessoas com testes positivos para a covid-19 aumentou quase 70%. De 20 a 26 de fevereiro, foram registados 1.409 casos em comparação com 837 casos na semana anterior, o que corresponde a uma subida de 68,3%.

Mais de metade do total de pessoas com resultados positivos foram casos de reinfeção (53,4%), o que representa um ligeiro acréscimo face à semana anterior, em que essa proporção foi de 50,2%.

Além do aumento de testes positivos, também o número de mortes subiu consideravelmente. Segundo o boletim semanal do Ministério da Saúde, entre 20 a 26 de fevereiro morreram cinco pessoas com covid-19, o que compara com uma morte registada entre 13 e 19 de fevereiro.

A idade média das vítimas mortais na semana que passou fixou-se nos 82 anos.

A nível de hospitalizações houve uma estabilização dos números nos últimos sete dias. Foram hospitalizados 10 doentes com covid-19, por dia, nos cuidados normais, em comparação com 11 na semana anterior, com uma idade de média de 63 anos. Já nos cuidados intensivos não houve internamentos a registar.

Variante XBB.1.5 continua a crescer

A variante recombinante XBB.1.5 do vírus SARS-CoV-2 continua a crescer no Luxemburgo, representando 35,5% dos casos sequenciados retrospetivamente (na semana 7, o que compara com 34,5% na semana 6). Já a variante Omicron BQ.1 representa agora 26,4% dos casos.

Na semana de 20 a 26 de fevereiro, foram administradas mais 133 doses de vacina contra a covid, a maioria (90) referentes uma segunda dose adicional do programa de vacinação completa. A 28 de fevereiro, o Luxemburgo tinha administrado um total de 1.293.165 doses.

Atualmente, 474.971 pessoas têm a vacinação completa, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 79% da população elegível (com mais de 5 anos de idade).

No que respeita à gripe sazonal, de 20 a 26 de fevereiro o número de casos de gripe comunicados pelos laboratórios aumentou de 247 para 252 casos, um crescimento de 2% em comparação com a semana anterior. O vírus da gripe de tipo B é o mais predominante no Grão-Ducado.

