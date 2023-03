Entre 27 de fevereiro e 5 de março, mais de metade dos casos positivos ao coronavírus foram reinfeções.

Casos de covid-19 e gripe voltam a subir no Luxemburgo

Redação Entre 27 de fevereiro e 5 de março, mais de metade dos casos positivos ao coronavírus foram reinfeções.

A mais recente retrospetiva semanal das autoridades de saúde, divulgada esta quinta-feira, dá conta de um novo aumento do número de infeções pelo SARS-CoV-2: entre 27 de fevereiro e 5 de março, foram 1.606, uma subida de 14% em relação à semana anterior (1.409).

Destes, mais de metade (52,3%) são reinfeções, à semelhança do que havia sido assinalado no último relatório. Foi reportada uma morte, a de um paciente com 94 anos, uma descida significativa face às cinco mortes do balanço anterior.

Por outro lado, os internamentos subiram consideravelmente, de 10 para 16 pacientes hospitalizados por dia em enfermaria, com uma idade média de 71 anos. Já os cuidados intensivos permaneceram sem camas ocupadas.

Foi assinalada, igualmente, uma subida do número de casos de gripe sazonal (influenza), de 304 para 318 casos (mais 4,6%). O vírus da gripe do tipo B continua a ser o mais prevalente no Grão-Ducado.



79% da população foi vacinada

Tal como na semana anterior, a variante recombinante XBB.1.5 é predominante, perfazendo 46,1% das infeções, face aos 35,5% do último relatório. Além disso, a variante Omicron BQ.1 representa 22,6% das infeções, em comparação com os 26,4% reportados previamente.

No período entre 27 de fevereiro e 5 de março, foram ainda administradas 79 doses da vacina contra a covid-19, elevando o número total de vacinas administradas para 1.293.188. A

Atualmente, 474.978 pessoas têm o esquema vacinal completo, o equivalente a 79% da população elegível.

