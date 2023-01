Na semana de 9 a 15 de janeiro registou-se uma queda de 62% nos casos de gripe.

Casos de covid-19 e de gripe sazonal continuam a descer no Luxemburgo

Ana TOMÁS Segundo o último relatório das autoridades de saúde, na última semana houve menos 34% de testes positivos para o vírus SRAS-CoV-2 e uma queda de 62% nos casos de gripe.

Na semana de 9 a 15 de janeiro, o número de pessoas com covid-19 diminuiu 34% para 660 casos em comparação com 990 casos na semana anterior, refere o mais recente balanço semanal das autoridades de saúde luxemburguesas.

Apesar do decréscimo de casos, o número de reinfeções cresceu ligeiramente. Do total de testes positivos na última semana, 45,8% corresponderam a reinfeções, por comparação com 43,1% na semana anterior.

O número de mortes desceu para cerca de metade. Foram registadas quatro novos óbitos por covid-19, entre 9 e 15 de janeiro, face a sete na semana precedente. A média de idade média das vítimas fixou-se nos 82 anos.

Já nos hospitais, verificaram-se 21 novas admissões de doentes covid-19 na unidade de cuidados normais, por comparação com 23 na semana anterior. Na unidade de cuidados intensivos estavam duas pessoas internadas, na semana de 9 a 15 de janeiro, menos três que no período de 2 a 8 de janeiro. No que se refere aos pacientes hospitalizados, a média de idade foi de 76 anos.

Luxemburgo ainda sem casos da sub-linhagem XBB.1.5 da Omicron Segundo o LNS, a variante XBB da Omicron está presente em 4,7% das amostras de casos analisados no país, mas o sub-tipo XXB.1.5, considerado mais infeccioso, não foi detetado.

A variante Omicron BQ.1 continua a ser a mais prevalente no Grão-Ducado, representando 69,4% dos casos analisados na primeira semana de janeiro (uma descida face à semana 52 em 2022, quando representava 75,1% dos casos). A variante recombinante XBB representou 8,8% na primeira semana de 2023 (face a 4,7% na semana 52 em 2022), assinala o relatório.

Em relação a outras doenças respiratórias, o boletim aponta a descida, na semana de 9 a 15 de janeiro, de 62% no número de casos de gripe sazonal comunicados pelos laboratórios, que passaram de 507 para 192, confirmando a tendência decrescente verificada nas duas últimas semanas.

