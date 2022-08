Crianças e adolescentes são os grupos com a taxa de incidência mais baixa.

Casos de covid-19 continuam a descer no Luxemburgo

Ana TOMÁS Crianças e adolescentes são os grupos com a taxa de incidência mais baixa, revela o último balanço semanal do Ministério da Saúde.

As infeções por covid-19 continuam a descer no Luxemburgo. Na última semana, o número de pessoas com testes positivos foi inferior a 800.

Entre 15 a 21 de agosto, 751 residentes foram diagnosticados com a doença. E embora o número de testes PCR realizados durante esse período tenha diminuído (de 5.089 para 4.709), também foi acompanhado de uma redução da taxa de positividade, que passou de 17,47% para 15,95%.

A 21 de agosto, o número de infeções ativas era 1.972, uma diminuição face aos 2.560 de dia 14. Já o número de pessoas curadas aumentou de 281.451 para 282.790.

No que respeita à média de idades dos infetados, esta situou-se nos 44,1 anos, enquanto a dos hospitalizados com covid-19 foi de 59 anos.

Durante a semana anterior, não se registaram mortes relacionadas com a covid-19 e nos hospitais foram registadas nove novas admissões de doentes positivos, que ocorreram apenas na unidade de cuidados normais. Na semana anterior tinham sido 12. Na unidade de cuidados intensivos, apenas uma pessoa esteve internada com a doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2.

Crianças e adolescentes com a taxa de incidência mais baixa

Na última semana, a taxa de reprodução efetiva (Rt) aumentou para 0,99 (face a aos 0,77 na semana anterior), ficando ainda assim abaixo do limiar de 1.

A taxa de incidência situou-se nos 116 casos por 100.000 habitantes, num período de sete dias, tendo diminuído em todos os grupos etários.

A maior redução foi registada nos grupos etários dos 60 aos 74 anos (-32%), e dos 15 aos 29 anos (-20%).

Em termos absolutos, a taxa de incidência mais baixa verificou-se no grupo dos 0 aos 14 anos (81 casos por 100.000 habitantes), enquanto a mais alta foi registada na faixa dos 30 aos 44 anos (215 casos por 100.000 habitantes).

Durante a semana de 15 a 21 de agosto foram ainda administradas 1.579 doses de vacina, 1.372 das quais relativas a uma segunda dose adicional.

A 22 de agosto, o Luxemburgo registava um total de 1.289.869 doses de vacinas administradas, tendo 474.495 pessoas o seu calendário de vacinação já completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 79% em relação à população vacinável.

