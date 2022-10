Direção Regional do Ensino lembra alguns dos organismos a que pais e escolas podem recorrer.

Violência

Casos de bullying. Como procedem as escolas?

Diana ALVES Direção Regional do Ensino lembra alguns dos organismos a que pais e escolas podem recorrer.

No âmbito do caso de um aluno português vítima de bullying numa escola do norte do país, divulgada pela Rádio Latina, a mesma estação pediu esclarecimentos à escola, que remeteu o caso para a Direção Regional do Ensino.

Escusando-se a revelar qualquer detalhe sobre o caso, por razões de confidencialidade, Marc Schreiner, da Direção do Ensino Fundamental da Região de Wiltz, explicou qual a forma de proceder das escolas perante um problema de bullying.



Leia mais aqui.





