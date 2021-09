Wayne Couzens raptou Sarah Everard, em março, depois de a prender sob o falso pretexto de que a jovem estaria a desrespeitar as restrições da pandemia de covid-19. A onda de revolta varreu o Reino Unido e, meses depois, o ex-polícia ficou a saber o seu futuro: o resto da vida na prisão.

Reino Unido

Caso Sarah Everard. Ex-polícia condenado a prisão perpétua por rapto e homicídio de jovem em Londres

Wayne Couzens raptou Sarah Everard, em março, depois de a prender sob o falso pretexto de que a jovem estaria a desrespeitar as restrições da pandemia de covid-19. A onda de revolta varreu o Reino Unido e, meses depois, o ex-polícia ficou a saber o seu futuro: o resto da vida na prisão.

Wayne Couzens, 48 anos, foi condenado a prisão perpétua pelo rapto, violação e homicídio de Sarah Everard. O ex-polícia britânico deteve a jovem, de 33 anos, sob o falso pretexto de que estaria a desrespeitar as restrições impostas no combate à pandemia de covid-19.



Esta é a sentença imposta é a mais dura prevista no sistema de justiça criminal britânico, destinada a punir aqueles que cometem os crimes mais graves. E o juíz Adrian Fulford justificou-a afirmando que os crimes ocorreram em "circunstâncias devastadoras, trágicas e absolutamente brutais" e que a sentença reflete a gravidade "excecionalmente elevada" do caso.

Sarah Everard foi raptada a três de março, enquanto voltava para casa sozinha, no sul de Londres. Segundo o procurador público Tom Little, Everard foi abordada na rua por Couzens, que lhe terá mostrado o cartão profissional e dado ordem de detenção por violar as diretrizes do confinamento, algemando-a de seguida e fazendo-a entrar no carro alugado.

A mulher foi encontrada morta estrangulada e com o corpo queimado sete dias após o seu desaparecimento, num bosque de Kent, no sudeste da Inglaterra, a poucos metros de um terreno que é propriedade de Couzens.



Imagens de videovigilância permitiram aos detetives identificar e deter o polícia a 9 de março e este declarou-se declarado culpado de rapto, violação e homicídio.

A morte de Sarah Everard gerou uma onda de revolta no Reino Unido Esta semana, depois de vários dias de protestos e revolta nacional, o primeiro-ministro britânico anunciou um pacote de medidas imediatas destinadas a "eliminar a violência contra mulheres" e a garantir que a justiça funciona.

A morte de Sarah Everard causou uma onda de consternação no país, levando milhares de mulheres a partilhar as suas experiências e sentimento de insegurança nas ruas e exortando os políticos a tomarem medidas contra a violência contra as mulheres.

A comissária da Polícia Metropolitana de Londres, Cressida Dick, esteve presente no tribunal durante o julgamento, tendo a força policial emitido um comunicado manifestando o desgosto com o sucedido. "Estamos enojados, zangados e devastados pelos crimes deste homem que traem tudo o que defendemos", declarou.

Couzens já havia sido alvo em diversas ocasiões por denúncias de atentado ao pudor e existem inquéritos em curso sobre se a polícia encobriu alguns incidentes ou devia ter agido para identificar incidentes em fevereiro e 2015.





