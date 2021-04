Autoridades suspeitam que rapto foi organizado e liderado por antigo membro do partido francês Modem.

Sociedade 2 min.

Caso Mia. Emitido mandado de captura internacional contra teórico da conspiração Rémy Daillet

AFP Autoridades suspeitam que rapto foi organizado e liderado por antigo membro do partido francês Modem.

Um juiz de instrução da cidade francesa da Nancy emitiu esta terça-feira um mandado de captura internacional contra Remy Daillet, um "líder" assumido do do "movimento" anti-sistema francês foi implicado no rapto da menina de oito anos na semana passada.

A menina, que estava desaparecida na região de Vosgues desde terça-feira, foi localizada com a mãe, na Suíça, no domingo passado. Cinco suspeitos tinham sido detidos nos últimos dias por suspeita de orquestrar o rapto da criança. O mandado desta terça-feira "foi emitido com base em vários elementos, incluindo as audiências de algumas das pessoas detidas e sob investigação", disse o procurador da República de Nancy, François Perain.

Segundo o magistrado Rémy Daillet "desempenhou um papel na organização do rapto e forneceu os dados de contacto da mãe e da cuidadora da criança em Neuchâtel", acrescentou o juiz.

Segundo o jornal Le Parisien, Rémy Daillet, o antigo presidente do partido democrata francês Modem em Haute-Garonne, vive na Malásia há vários anos. Excluído do partido centrista em 2010, Daillet, 54 anos, tornou-se desde então uma figura ligada a teorias da conspiração e ideias xenófobas, defendendo ainda a ideia de um golpe de estado popular em França, de acordo com o diário.

Os seus vídeos ganharam alguma popularidade nas redes socais onde transmite mensagens como: "Eu sou apenas o pastor que vai à frente dos lobos. Vejam, os maus foram prometidos e os bons menosprezados! É um sistema generalizado de subversão. Este sistema produz ódio, crime e injustiça de uma forma industrial. (...) O que vos trago é a extensão do sistema", pode ouvir-se num vídos citados pela RTL francesa.

Mia, de oito anos, foi raptada na passada terça-feira a pedido da mãe por vários homens enquanto estava com a sua avó materna em Vosges. A mãe já não estava autorizada a ver a menina sozinha ou a falar com a criança telefone. Após o alerto do desaparecimento - incluindo em França e nos países fronteiriços - a menina foi encontra no domingo de manhã com a mãe na Suíça, na comuna de Sainte-Croix.

Os cinco homens que organizaram o rapto estão a ser agora processados por "rapto organizado de um menor com menos de 15 anos e associação criminosa". Quatro deles foram colocados em detenção. Lola Montemaggi, mãe de Mia, e uma cidadã francesa que ajudou Lola na Suíça, estão detidas no cantão de Vaud, a aguardar a extradição.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.